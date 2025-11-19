自由電子報
娛樂 最新消息

超勵志！中島美嘉20年前台灣小粉絲 追星追到站上小巨蛋開唱

Marz23為了小巨蛋賣力練團。（寬宏藝術X華納音樂提供）Marz23為了小巨蛋賣力練團。（寬宏藝術X華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕饒舌歌手Marz23本週六將在小巨蛋舉辦個人演唱會，他將在演唱會選唱對他意義非凡的新歌《魅惑天空2Ø25》，感性分享：「如果我20年前沒有看那部電影、沒有聽到這首歌，我可能不會踏進音樂這一行，也不會站在小巨蛋。」昨晚更在台灣與偶像中島美嘉相見歡。

日本天后中島美嘉昨晚在Billboard Live TAIPEI開唱，成為開箱該場館的重量級藝人。

Marz23帶著老婆跟偶像中島美嘉相見。（翻攝IG）Marz23帶著老婆跟偶像中島美嘉相見。（翻攝IG）

Marz23現身朝聖，帶著老婆一起追星，難掩喜悅心情。Marz23近來全力投入練團與排練，首度以個人之姿攻蛋，他形容自己的心情「期待大於緊張」，直言這次演出內容會是他音樂生涯中前所未有的突破，「荒謬到一個程度，但真的會讓大家記得很久。」

為了讓演出呈現最佳狀態，Marz23近來更與老婆一起實行一日兩餐的168斷食法，搭配著規律的健康餐，兩人短短時間內都瘦了超過10公斤，對此Marz23滿足笑說：「整個排練起來真的比較輕鬆，身體也變得更乾淨。」

