娛樂 最新消息

《如果我不曾見過太陽》開播48小時狂飆Netflix第3！柯佳嬿驚喜現身成彩蛋

〔記者蕭方綺／台北報導〕Netflix影集《如果我不曾見過太陽》13日上線48小時內，空降Netflix台灣影集每日排行榜第三，同時進入台灣11／10到11／16週排行榜第三名，成績亮眼。今釋出花絮「飛蛾與蝴蝶」篇，深入解析男女主角李壬曜（曾敬驊 飾）與江曉彤（李沐 飾）的原生家庭與性格背景。而在第十集結尾驚喜出現，與李沐刺有相同蝴蝶刺青的柯佳嬿，也掀起一波話題。

柯佳嬿（右）在《如果我不曾見過太陽》驚喜現身，劇中竟與李沐擁有同款神秘蝴蝶刺青。（Netflix提供）柯佳嬿（右）在《如果我不曾見過太陽》驚喜現身，劇中竟與李沐擁有同款神秘蝴蝶刺青。（Netflix提供）

曾敬驊在劇中飾演「暴雨殺人魔」李壬曜，故事逐步揭露他走向黑暗深淵的原因，不僅在家中承受父親的家暴、母親的冷處理，在校園內更是受到校霸歐陽悌（石知田 飾）的欺凌，可說是劇中最慘角色。

對於收穫諸多好評，曾敬驊表示：「非常謝謝喜歡這部劇的你們。我想跟觀眾說對於在乎的人，可以勇敢表達出自己對他們的愛，就跟壬曜說會去看曉彤演出一樣。」更補充：「每個角色在一部後開始有自己新的生活方式，在二部曲能看到這些角色更多對於人性、處境的選擇及兩面性。」

而飾演劇中大家心目中「小太陽」的李沐，也有著令人驚艷的演出，李沐感性分享：「謝謝觀眾的支持，能被大家看見覺得很感激！非常親近的朋友打電話告訴我，他們覺得太陽非常非常好看，認為是我工作以來他們最喜歡的作品，我覺得很感動。因為很喜歡很在意這個作品，上線之後失眠了好幾天，在獲得至親好友的肯定後安安穩穩地睡了好覺。」

曾敬驊（左起）、李沐、程予希在《如果我不曾見過太陽》關係撲朔迷離。（Netflix提供）曾敬驊（左起）、李沐、程予希在《如果我不曾見過太陽》關係撲朔迷離。（Netflix提供）

劇中以「飛蛾」和「蝴蝶」象徵李壬曜與江曉彤兩個生活在不同世界的人，編導簡奇峯分享：「蝴蝶是一個只會在太陽下出現的日行性生物；飛蛾則是只會在晚上出現的夜行性生物，被困在原地打轉。」編劇林欣慧表示：「兩個人就像飛蛾與蝴蝶一樣，本來不應該相遇，卻在天台上遇見了彼此，我們希望設計出這樣子命運交織的感覺」。導演蔣繼正則分享：「期望隨著劇情推進，觀眾能逐步感受到角色內心的傷痛與掙扎」。

曾敬驊（右）、李沐主演的《如果我不曾見過太陽》上線首週拿下Netflix台灣週榜前三。（Netflix提供）曾敬驊（右）、李沐主演的《如果我不曾見過太陽》上線首週拿下Netflix台灣週榜前三。（Netflix提供）

問及若壬曜和曉彤家庭對調會有何不同？曾敬驊認為：「我可能變成一個很陽光、開朗大方然後願意幫助人的男生，曉彤她可能就會變得很憂鬱，不太愛講話，其實他們兩個就算對調了家庭，在愛這件事情、感情上這件事情是不會改變的，他們就是命中注定會碰到彼此，曉彤也一樣會來救我，也會做出這種選擇，壬曜一樣，也會在曉彤最需要的時候出現。」

李沐則說：「如果李壬曜不是生在這樣的家庭的話，我覺得他是很有機會完成任何他想要做的事情的，即便他在家庭情況很不好的狀態下，他都還是很負責任，也還是有很多愛，所以如果他在曉彤這樣的家庭的話，這個能力會更完善的發揮」。

《如果我不曾見過太陽》一部曲已於2025年11月13日Netflix上線，二部曲將於12月11日播出。

