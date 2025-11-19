搬議員撇惡鄰居！楊宗緯被抓包轉發央視貼文 網嗆爆「澄清不忘舔共」

楊宗緯為被爆惡鄰居闢謠之餘，不忘喊話網友回頭看他昨晚轉發中共官媒央視新聞的貼文。（組合照，同學娛樂提供、翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊宗緯捲入「惡鄰居」爭議後風向急轉，他今（19日）搬出新北議員蔡淑君發聲替他澄清，強調外界指控並非事實。然而值得注意的是，楊宗緯昨日才在微博轉發央視新聞貼文，附上「日本忘戰必危」、「絕不允許日本軍國主義復活」等標籤，引發台灣網友側目，質疑此時此刻的政治喊話動機，也讓整起風波更加複雜。

楊宗緯近日返台養傷，擔任新北市林口區住家的社區管委會主委，卻爆出全家皆為「惡鄰居」的風波，不僅遭指破壞公物，甚至還隨處便溺掀起輿論聲海。事件發酵後，楊宗緯稍早在微博釋出國民黨新北市議員蔡淑君的影片，為他澄清相關指控與事實不符。

相關爭議尚未平息，楊宗緯卻在同一則微博貼文中，呼籲外界回頭關注他昨晚轉發中共官媒央視新聞的貼文，高喊「忘戰必危、好戰必亡」與「絕不允許日本軍國主義復活」等官方口號，他表示，「每一段被遺忘的歷史，都可能成為未來災難的種子。」

不過，楊宗緯這則看似為「遭控惡鄰居」闢謠的貼文，被質疑實則刻意迎合中共論述，引爆台灣多數網友反彈情緒，群起怒批，「好可憐，澄清還不忘舔共！」、「還要忙政治表態...這什麼操作」、「生在台灣、長在台灣，輸誠中共、迎合中國，吃相有夠難看！」，紛紛質疑他此時的發文動機。

