娛樂 最新消息

「舔中」驚句連發！美依禮芽、矢野浩二表態：支持一個中國

矢野浩二前往中國發展多年，被視為是「中國最有名日本人」。（翻攝自微博）矢野浩二前往中國發展多年，被視為是「中國最有名日本人」。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕恐步台灣藝人後塵？在政治認同上表達傾中、親中立場，也成為日本旅中藝人的「標配」！

日前，日本首相市早苗一段「台灣有事」聲明，導致中日關係惡化，不只牽動兩國政經往來，現下也波及到娛樂圈，一些前往中國發展的日本藝人，這兩日接連在社群發文，表明熱愛中國、支持一中的立場。繼昨（ 18日）美依禮芽在微博PO出「支持一中」貼文，被稱為「中國最有名日本人」的矢野浩二隨後也發文表明立場：「中國，不只是我的第二故鄉，更是讓我重新認識『家』的地方……我永遠珍惜這一切，也永遠支持一個中國。」引得小粉紅們讚聲一片，紛紛轉發該則貼文。

日本歌手美依禮芽在微博發文力挺「一中」。（翻攝自微博）日本歌手美依禮芽在微博發文力挺「一中」。（翻攝自微博）

矢野浩二發文宣稱，他是在25年前，隻身前往中國，「從最初的陌生，到如今的溫暖，是這片土地給了我事業、友情、人生的意義。中國，不只是我的第二故鄉，更是讓我重新認識『家』的地方。在這裡，我有兄弟，有家人，有『浩家人』（粉絲名）的愛和陪伴與支持，我永遠珍惜這一切，也永遠支持一個中國，我永遠愛你們。」

出生大阪的矢野浩二，中文藝名為「浩歌」，是少數在中國發展順利的日本藝人之一，除了演戲（大部分都是扮演日本軍官），也跨足主持電視節目。2010年，被《環球時報》授予 「最優秀外國人演員獎」。

據悉，矢野浩二已經在中國成家，妻子是重慶人，兩人育有一女，常以「中國女婿」自稱。他在2017年時，曾因一句「中國人沒資格養狗」而遭大批中國網友群起圍剿，這次，他趕緊PO文示「紅」，畢竟在中國一旦被貼上「根歪苗綠」或「辱華」標籤，等同與人民幣拒絕往來。

美依禮芽因參加綜藝節目《乘風2023》（又譯浪姐）在中國闖出知名度，她11月22日將北京舉辦個人演唱會，難怪急於表態支持一中立場。（翻攝自IG）美依禮芽因參加綜藝節目《乘風2023》（又譯浪姐）在中國闖出知名度，她11月22日將北京舉辦個人演唱會，難怪急於表態支持一中立場。（翻攝自IG）

