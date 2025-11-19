自由電子報
娛樂 最新消息

鳳小岳現蹤東京 自爆「很好配合」加碼宣布好消息

鳳小岳與壓克力柿子赴日演出。（鳳小岳與壓克力柿子提供）鳳小岳與壓克力柿子赴日演出。（鳳小岳與壓克力柿子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《2025 GMA金曲國際音樂節》今年再度與日本「TIMM東京國際音樂市場展」合作，邀請「鳳小岳與壓克力柿子」赴日演出，展現台灣音樂能量。成軍不到一年便受邀登上國際舞台，團隊對此感到十分榮幸，並開心直呼：「所有事都非常新鮮！」

面對多數尚不熟悉團隊音樂風格的觀眾，「鳳小岳與壓克力柿子」在歌曲編排上下足了功夫，並多次調整內容，只為呈現出樂團多面性的歌單。儘管在國內已參與過多場音樂節演出，來到聚集國際專業音樂人的日本音樂市場展，面對來自全球各地的觀眾與業界人士，成員坦言感受到截然不同的音樂氛圍：「大家心中對音樂的標準都非常高，這對我們來說是一個很刺激又興奮的挑戰。」

鳳小岳與壓克力柿子年底有新作品。（鳳小岳與壓克力柿子提供）鳳小岳與壓克力柿子年底有新作品。（鳳小岳與壓克力柿子提供）

談及後續計畫，「鳳小岳與壓克力柿子」透露年底將陸續發行新作品，成員笑說天天都在規劃：「這股能量會延伸成我們明年的樣子，希望我們的音樂能帶給大家快樂。」期待能有更多機會與大家見面：「我們隨興，但不隨便，很好配合、喜歡唱歌給大家聽，很開心可以透過金曲的『國際音樂節交流計畫』讓大家認識樂團的音樂。」

鳳小岳與壓克力柿子登上國際舞台。（鳳小岳與壓克力柿子提供）鳳小岳與壓克力柿子登上國際舞台。（鳳小岳與壓克力柿子提供）

金曲「國際音樂節交流計畫」將持續透過GMA平台與世界重要音樂節建立策略合作，接下來「傻子與白痴」將接力赴泰國「Cat Expo」演出，更多活動訊息可追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。

