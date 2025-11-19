自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

私生飯？真竊賊？ BTS柾國豪宅今年第3度遭闖 警方硬起來查辦

BTS柾國住家今傳出遭一名50多歲的日本女子試圖闖入多次，警方已立案調查中。（翻攝自網路）BTS柾國住家今傳出遭一名50多歲的日本女子試圖闖入多次，警方已立案調查中。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕BTS成員Jin去年險遭一名50多歲日本女子親吻事件，昨（18日）這名粉絲出庭雖未遭拘留但已確定被提起公訴，之後將等待法院開庭審理，瘋狂行徑讓成員們心有餘悸。沒想到，今日稍早首爾龍山警察署對外發布消息，指稱一名50多歲的旅韓日籍女婦人，涉嫌多次意圖闖入柾國家裡，警方聲稱不排除盜竊未遂的嫌疑。但這個疑似「私生飯」的舉動，已引起粉絲強烈不滿，認為有禮貌的粉絲不應該騷擾自己的偶像，更強力撻伐豪宅的維安管理也太差了吧！

據警方調閱監視器發現，這名日籍女子在11月12日至14日期間多次嘗試輸入柾國位於龍山區的住所密碼，所幸都沒成功。警方宣稱，已在現場確認該日本女子的身分，下一步將透過「受害者調查」（指柾國）來核實事實。而令粉絲憂心的是，警方目前還無法確定這名日籍婦人的行蹤。 

這已是柾國住家今年第3次被疑似 「私生飯」擅闖遭遇入室盜竊。 6月，也就是他退伍當天，一名30多歲的中國女子曾多次嘗試輸入他家前門的密碼，並於9月被暫緩起訴。 8月，一名40多歲的韓國女子因擅闖柾國的停車場被當場抓獲，並於上個月移交檢方。就在昨天，這則最新報道再次引發關注。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中