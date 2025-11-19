私生飯？真竊賊？ BTS柾國豪宅今年第3度遭闖 警方硬起來查辦

BTS柾國住家今傳出遭一名50多歲的日本女子試圖闖入多次，警方已立案調查中。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕BTS成員Jin去年險遭一名50多歲日本女子親吻事件，昨（18日）這名粉絲出庭雖未遭拘留但已確定被提起公訴，之後將等待法院開庭審理，瘋狂行徑讓成員們心有餘悸。沒想到，今日稍早首爾龍山警察署對外發布消息，指稱一名50多歲的旅韓日籍女婦人，涉嫌多次意圖闖入柾國家裡，警方聲稱不排除盜竊未遂的嫌疑。但這個疑似「私生飯」的舉動，已引起粉絲強烈不滿，認為有禮貌的粉絲不應該騷擾自己的偶像，更強力撻伐豪宅的維安管理也太差了吧！

據警方調閱監視器發現，這名日籍女子在11月12日至14日期間多次嘗試輸入柾國位於龍山區的住所密碼，所幸都沒成功。警方宣稱，已在現場確認該日本女子的身分，下一步將透過「受害者調查」（指柾國）來核實事實。而令粉絲憂心的是，警方目前還無法確定這名日籍婦人的行蹤。

這已是柾國住家今年第3次被疑似 「私生飯」擅闖遭遇入室盜竊。 6月，也就是他退伍當天，一名30多歲的中國女子曾多次嘗試輸入他家前門的密碼，並於9月被暫緩起訴。 8月，一名40多歲的韓國女子因擅闖柾國的停車場被當場抓獲，並於上個月移交檢方。就在昨天，這則最新報道再次引發關注。

