胡瓜錄影不慎碰到籃籃胸部 小禎緩頰：他已努力在避嫌

小禎出席活動受訪。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕胡瓜日前錄製《綜藝大集合》外景時，因在「坐氣球」遊戲中意外碰觸助理主持人籃籃胸部，引發網友熱議。製作單位也火速回應，強調節目宗旨以健康歡樂為主，遊戲肢體碰觸難免，並承諾檢視流程、避免類似事件再次發生。今小禎出席活動受訪，被問到父親風波時也嚴肅回應。

胡瓜錄影時不慎碰到籃籃胸部。（翻攝自Threads）

小禎坦言：「我們昨天其實只有在聊出外景的事情。」她強調籃籃對胡瓜而言像乾女兒，胡瓜與籃籃的男友也很熟，彼此互信多年。事件曝光後，小禎說胡瓜其實相當難受，認為怎麼事情會變成這樣？更無奈提到，自己在演藝圈一直非常努力避嫌，明明節目上有很多啦啦隊女孩，他反而覺得籃籃是最不會造成誤會的搭配。

請繼續往下閱讀...

小禎回應胡瓜風波。（記者陳奕全攝）

小禎以多年身在演藝圈的角度坦言：「在我們這行，有很多真的難以避免的事。」但若籃籃感到不舒服，她一定會支持籃籃，「我屬於大義滅親類型。」

不過，小禎稍早受訪時，意外說出「籃籃男友」，讓從未公開戀情的籃籃間接被曝光戀情。記者再次向她確認，小禎一臉驚訝：「不是嗎？」得知籃籃尚未公開後，她秒愣住，只說了一個字「掰」，就快步離開現場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法