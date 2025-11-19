影后裴斗娜台灣初登場！出道逾20年認「累累的」想放棄過

裴斗娜首度來台參加金馬影展。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國影后裴斗娜首度來台參加金馬影展，今（19）出席記者會，開場賣萌用中文直呼「你好，謝謝」，謝謝金馬邀請；來台前，裴斗娜身邊的親友都大讚「台灣真的太棒了，一定要品嘗美食」，直說台灣是美食的天堂。

裴斗娜曾以《道熙呀》勇奪亞洲電影大獎影后，並以《超感8人組》及《屍戰朝鮮》等劇集深受全球觀眾喜愛，她受邀出席今晚「金馬大師課」分享，她坦言一開始聽到「大師」內心有些擔心，自問「我是大師嗎？不覺得呢」，後來因為實在太想來台灣和影人、觀眾見面，所以鼓起勇氣來台。

請繼續往下閱讀...

2009年，她拍是枝裕和導演的《空氣人形》和金馬執委會主席李屏賓合作，裴斗娜表示，雖然時間過了那麼久仍然記得他，「記得他很喜歡拿起攝影機找每個角落，看到他努力的模樣，蠻可愛的」，卻也認了一開始有點怕他，全因為他話少，「不過李老師拍出我最感性的一面，這是我最喜歡的」。

出道超過20年，裴斗娜坦言運氣很好，生在韓國有優秀作品推陳出新的年代，很多導演嶄露頭角，包括奉俊昊、朴贊郁，以及合作過的是枝裕和、山下敦宏等，從他們身上學到「真的要非常努力，必須流血流汗，才能做到最好」，形容大導演都有「匠人精神」，替自己帶來繼續努力的動機。

聊到維持熱情、幹勁的心法，裴斗娜先說「有時候覺得累累的」，表示當然也有想放棄的時候，「但後來想想，我有舞台恐懼症，我是會害羞的那種，但只要站在攝影機前，我就會非常幸福，覺得（當演員）這真是我應該做的天職。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法