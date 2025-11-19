新田真劍佑來台見面會喊卡！日公司追尾款被「已讀」判決出爐

日本男星新田真劍佑因演出航海王真人版索隆走紅國際，原定去年2月24來台辦粉絲見面會，卻臨時遭到取消。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕日本男星新田真劍佑因演出Netflix《航海王》真人版索隆一角走紅國際，原定於去年2月24日來台舉辦粉絲見面會，卻遭臨時取消。負責藝人活動的日本公司「株式会社」向台灣主辦單位「優勢力娛樂公司」提告，要求依約支付美金7萬元（約新台幣218萬元）尾款。台北地方法院審理後，判決日本公司敗訴，全案可再上訴。

判決指出，雙方於去年1月19日簽訂「2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR 'EAST BLUE' IN TAIPEI performance Agreement」，約定新田真劍佑於台北國際會議中心舉辦見面會，演出費用共美金14萬元，並分兩次支付，第一筆7萬元於1月30日支付，第二筆原定於2月19日支付。

請繼續往下閱讀...

株式会社主張，與優勢力娛樂簽訂合約後，原訂安排新田真劍佑於台北舉辦粉絲見面會，合約也規定「不得以演出不受歡迎為由」取消活動。然而，活動籌備期間，台方代表卻透過LINE與專案人員聯繫，提出削減人數、降低演出費或直接取消見面會，隨後又以電話確認取消。

株式会社並指，台方突如其來取消活動，造成檔期空出與籌備工作受影響，公司與藝人無法在短期內另行安排演出，損失等同尾款金額，儘管已多次催款，但台方迄今仍未支付尾款，最後甚至完全不回應。

優勢力娛樂則辯稱，依據合約第3條規定，若未按期支付演出費用，合約將自動解除，且日本公司無返還先付費用的義務，因此無需支付尾款，意即就算活動取消，對方也未明確提出損害金額的證據。

北院審理後認為，合約條款明確規定，若優勢力娛樂未如期支付演出費，合約自動解除、無返還責任，且株式会社未舉證確切損害金額及損害事實，也未能證明雙方對尾款給付有共識，因此判決敗訴。全案可再上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法