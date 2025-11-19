沒有李榮浩！楊丞琳出走獨旅 遇瘋狂大雨直喊「好幸運」

楊丞琳《坐上慢車吹自由的風》MV溫暖上線。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕楊丞琳新單曲《坐上慢車吹自由的風》MV上線，攜手金曲獎導演黃中平，採用一種近乎散文式的敘事手法，刻畫一段從都市喧囂走向內心寧靜的「自我治癒」旅程。

MV沒有強烈的戲劇衝突，畫面跟隨楊丞琳的足跡，在城市與自然之間流轉：時而她騎著單車，任陽光灑落肩頭、微風拂過髮梢；時而她在咖啡店的窗邊安靜凝望，神態安然；時而她搭上一趟前往山林幽徑的慢車，與微風同行。

請繼續往下閱讀...

楊丞琳《坐上慢車吹自由的風》MV溫暖上線。（索尼提供）

楊丞琳《坐上慢車吹自由的風》MV溫暖上線。（索尼提供）

這種視覺風格象徵了心境的轉換，MV中的天氣也從下雨到放晴，呈現不同的狀態，楊丞琳笑說：「這首歌的心情，一開始會比較適合下雨的氛圍，然後到後面再變晴朗，有一個轉折。但那天其實是先是大晴天才下雨，所以我也覺得這裡導演處理的很好。」

楊丞琳《坐上慢車吹自由的風》MV溫暖上線。（索尼提供）

拍攝的那段時候天氣不穩定，楊丞琳透露：「所以我們有準備兩版，天氣好的版本跟下雨的版本。拍攝當天我還覺得好幸運，因為那一陣子都在下雨，但是我們拍攝的時候就給了我們大晴天。然後，但是沒有想到就是到了下午的一個時間段開始就狂下雨。所以就是最後的版本是我們兩個版本的融合，我會覺得這是一個很好的大自然的安排。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法