江蕙春節場「放榜」 《甲你攬牢牢》助苗可麗與失智父親對話

江蕙的《甲你攬牢牢》充滿療癒能量。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙安可場演唱會，將從明年2月20日大年初四到2月25日期間在小巨蛋演出5場，這也是她首次在春節期間開唱，主辦單位透露屆時會有一些應景的喜氣橋段，目前兩階段實名登記抽籤已完成，幾家歡樂幾家愁，抽到門票的粉絲期待和江蕙一起過年，沒搶到票的歌迷則希望還有機會釋出票，期待看江蕙演出。

江蕙小巨蛋演唱會，第二階段抽籤中籤歌迷，要記得在今（19日）晚23:59前完成繳費，才能確認有票，最近就有網友提到，雖然中籤，但疏忽沒有在期限內繳費，錯失可以看江蕙演唱的機會，相當可惜。

之前江蕙在北高雙蛋23場演唱會，每場結束後熱情歌迷都不肯離開，因此江蕙會加碼一首《甲你攬牢牢》獻給歌迷，每次都出現感人大合唱場面，近日有網友在社群分享，照顧行動不便生病的父親，聽著江蕙唱這首《甲你攬牢牢》感動落淚，父親也會靜靜的看著她，原來這首歌如此充滿著療癒能量。

網友分享，前陣子聽Podcast，聽到苗可麗分享照顧失智父親的故事，「她說這首歌像在對爸爸說的話，我那時不懂，直到我去查了完整的歌詞，

才明白為什麼她在唱這首歌會哭到停不下來。」前陣子苗可麗出席公益活動也談到：「我不知道爸爸知不知道他失智，不敢讓他看我在節目上講這件事，怕他難過、心疼我。」如今最好的安撫方式就是陪爸爸看電視、放他最愛的歌讓他唱。

