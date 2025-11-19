邱澤、許瑋甯超美婚紗照來了！結婚4年終於要辦婚禮

許瑋甯（右）和邱澤的婚紗照超級夢幻。（夏朵創意行銷提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯與邱澤合作電影《當男人戀愛時》因戲結緣，2021年公布婚訊，目前已育有一子，兩人作風都很低調，平常不愛在社群曬恩愛，但近日被民眾在台北士林街頭撞見，一同騎著單車散步閒逛，互動自然又甜蜜。而今天他們難得公布甜蜜婚紗照，並表示結婚4年，將於11月28日在文華東方酒店舉辦婚禮。

據悉，邱澤婚後始終以妻子為重，凡事以許瑋甯的意願為首要考量。許瑋甯過去就曾透露自己「很有儀式感」，夢想擁有一場屬於自己的婚禮，因此這回終於圓夢。

許瑋甯（右）和邱澤結婚4年終於要辦婚禮。（夏朵創意行銷提供）

此外，許瑋甯日前上王偉忠主持的廣播節目，被問到與邱澤的愛情起點時，她笑說其實是拍完電影後才慢慢動心，她指出當時家中出了些狀況，她看到邱澤像「隊友」般默默陪伴，才讓感情悄悄萌芽，後來彼此覺得「差不多了、好像可以了」，便決定低調去登記。邱澤之後補上求婚儀式，還真誠地下跪，但許瑋甯坦言自己個性害羞，「淺淺過就好」，太盛大的儀式反而讓她不好意思。

她也透露是自然懷孕、沒有靠人工方式，孕期完全沒害喜，體重增加12公斤。每個月她都會替自己拍大肚照，不過照片只存在手機裡，從沒想公開，「因為那太像工作了」。至於是否有二胎計畫？她承認有想過，但笑說：「先休息一下嘛，孩子還小。」而她現在除了準備婚禮，也在排練舞台劇表演工作坊舞台劇《那一年，我們下凡》。

談到邱澤成為人父後的變化，許瑋甯形容他原本是非常理性、謹慎的人，現在只要面對兒子，「眼睛隨時像星星在發亮」，滿滿的父愛快溢出來。她分享某次到新加坡工作，邱澤一個人帶兒子5天，等她回家抱著孩子時，竟發現兒子的目光一直追著爸爸跑，讓她忍不住吃了一點小小的醋。

