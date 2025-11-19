自由電子報
娛樂 最新消息

鄭人碩17歲做過工地、收垃圾 「血汗成長史」曝光

胡瓜（右）帶鄭人碩重返烏來。（下面一位提供）胡瓜（右）帶鄭人碩重返烏來。（下面一位提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕綜藝天王胡瓜 YouTube 節目《下面一位》最新一集邀請鄭人碩，一起前往烏來進行深度之旅，由當地頭目親自帶路，介紹部落文化。胡瓜詢問「頭目評選標準」時，頭目竟幽默自嘲：「因為還走得動了，老人家不多了。」讓胡瓜笑到合不攏嘴，也展現泰雅族長者的爽朗魅力。

此次行程中，兩人意外發現部落深山裡的「暖心菜車」。因地處偏遠，菜車必須凌晨上工，載滿生活所需品項，讓族人不至缺乏物資。聽完背後辛苦又重要的任務，讓胡瓜感動直呼：「真的很暖心！」

接著胡瓜與鄭人碩動手體驗泰雅文化，包括製作竹筒飯、搗麻糬等活動，兩人合作默契十足。敲竹筒飯時，鄭人碩更霸氣許願，用盡「洪荒之力」祝《下面一位》頻道突破百萬觀看數，同時也期望自己主演的新戲《黑盒子》能一舉衝上Netflix排行第一。

胡瓜（左）、鄭人碩體驗泰雅文化深度之旅。（下面一位提供）胡瓜（左）、鄭人碩體驗泰雅文化深度之旅。（下面一位提供）

在品嘗泰雅風味餐的過程中，鄭人碩談起成長背景，坦言因家庭因素，17歲就開始到處打工，做過工地、送牛奶、送報紙、擺攤，甚至收家戶垃圾，累積了如今堅韌的性格。後來遇到導演貴人後，他仍從最基層做起，做過場務、助理等工作，努力了八年才從幕後走向幕前。

成為演員後，他演出的第一部作品《暑假作業》正是在烏來拍攝，如今再度回到同一地點，讓他與胡瓜都直呼「太巧了」，起了一身雞皮疙瘩。

聽完鄭人碩的生命故事，胡瓜深受觸動，也分享起自身一路從打工少年走入演藝圈的經歷。他提醒鄭人碩：「很多磨難來臨時，就是代表你成熟了。」並期勉他繼續突破、變得更優秀。

