娛樂 最新消息

原文海報特典必收！《星與翼的悖論》北中南白岩瑠姬特別場正式公布

《星與翼的悖論》。（甲上娛樂提供）《星與翼的悖論》。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣男團「JO1」成員白岩瑠姬首次跨界挑戰動畫配音，在即將上映的科幻鉅作《星與翼的悖論》（AS ONE）中主演懷抱音樂夢想的高中生「陽」，並親自創作電影主題曲《巡星》，全程投入角色塑造，展現他歌聲以外的全新魅力。白岩瑠姬坦言，最初完全沒想到自己會挑戰聲優，至今仍清楚記得接到《星與翼的悖論》邀約時的驚訝瞬間。

《星與翼的悖論》。（甲上娛樂提供）《星與翼的悖論》。（甲上娛樂提供）

《星與翼的悖論》講述男主角「陽」在重生後進入異世界，面對未知挑戰逐步蛻變，並與夥伴「拉科」並肩成長，作品融合科幻與冒險元素，搭配細膩的人物情感描寫，引發粉絲的高度期待。白岩瑠姬分享，在接到邀約後，立刻開始查資料、閱讀劇本的他，帶著要成為「陽」的心情，全心投入這次的挑戰。然而初次配音的經驗也帶來小插曲，白岩瑠姬笑說：「平常我們錄歌都是非常靠近麥克風的，所以我第一次配音時候也靠麥克風超近，但其實聲優錄音要保持一定的距離，當我一開始靠太近講台詞時，現場工作人員就會喊『太近了、太近了！』」他笑稱，配音的第一課就是從調整與麥克風的距離開始學起。

《星與翼的悖論》。（甲上娛樂提供）《星與翼的悖論》。（甲上娛樂提供）

為詮釋「陽」重生前後的變化，首次挑戰聲優的白岩瑠姬在聲音表演上下了極大功夫。他分享，一開始刻意將聲音放得較弱，隨著劇情推進逐步加強，「這部分我練習了很久，也和導演反覆討論，希望用聲音表現他的內心成長，我覺得這是我最講究、最專注的地方。」此外，親自創作主題曲《巡星》的白岩瑠姬透露，創作之初收到製作團隊提供的參考方向，希望主題曲能走抒情風格，然而在閱讀劇本、看到初剪影片後，他強烈感受到另一種截然不同的情緒與氛圍，「當下那份直覺，就是現在《巡星》的樣子。」

在創作過程中，白岩瑠姬一度猶豫是否要採用抒情版，或是更貼近劇情的搖滾版本，於是他乾脆創作出兩首 Demo與團隊共同討論，最終採用更具力量、節奏更強烈的搖滾版本。白岩瑠姬表示，無論是歌詞還是整首歌的世界觀，都是他在初次接觸作品時的直覺感受原封不動地呈現出來。「《巡星》想表達的，是角色在面對挑戰時的情感與內心力量，希望觀眾在欣賞電影的同時，也能感受到這首歌帶來的力量。」

《星與翼的悖論》原文特典海報。（甲上娛樂提供）《星與翼的悖論》原文特典海報。（甲上娛樂提供）

集結《新世紀福音戰士》角色設計貞本義行、《鋼彈》系列機械設計形部一平等日本動畫界黃金團隊，《星與翼的悖論》融合華麗戰鬥、細膩人物與動人音樂，被譽為今年最受矚目的日本科幻動畫鉅作，將於11月21日全台獻映。為回饋影迷支持，首週入場將推出限量「原文版」A3海報特典，凡於11/21至11/27購票進場的觀眾即可兌換乙張，數量有限，送完為止。此外，《星與翼的悖論》憑藉宏大世界觀、熱血冒險以及由白岩瑠姬領銜的精采聲演與創作話題持續延燒，片商甲上娛樂宣布將於11月30日在台北、台中、高雄舉辦JO1白岩瑠姬特別場，活動將贈送獨家限定特典，場次將於11月26日在全台威秀影城開賣，更多活動細節請鎖定甲上娛樂官方粉絲團。

