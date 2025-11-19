自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣夯！振永跆拳道教練有原型 昔日韓國留學生大量來台

宋柏緯在《那張照片裡的我們》中飾演熱血青年，號召青年們一起監督投票。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯在《那張照片裡的我們》中飾演熱血青年，號召青年們一起監督投票。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台韓愛情電影《那張照片裡的我們》集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐、宋柏緯，共譜跨國三角戀。電影以1977年發生的中壢事件為時代背景，今（19日）適逢事件紀念日，曝光的正式預告中出現「驚喜彩蛋」，主播盛竹如播報新聞，帶領觀眾回到那個青春又勇敢的年代。

李沐和振永在《那張照片裡的我們》經歷時代的動盪。（瀚草文創GrX STUDIO提供）李沐和振永在《那張照片裡的我們》經歷時代的動盪。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》將於12月24日聖誕跨年上映，身兼監製與導演的湯昇榮分享創作初衷：「我認為是時候要透過新的詮釋和三個角色帶觀眾回到那個時空，告訴大家台灣有一段很特別的年代，大家都努力的改變這塊土地、改變生活、改變自己。」中壢事件發生在1977年11月19日，湯昇榮為了呈現作品的時代性，特地取得台視授權當年的珍貴新聞片段，而該新聞是由該台當家主播盛竹如進行播報，湯昇榮不忘致電本人，本人也欣然同意，觀眾可透過他說：「湧向全省各地的投票所，投下它們神聖的一票，都是順利而且圓滿的。」與三位主角一起回到動盪的70年代。

主創團隊與演員17日、18日現身金馬影展世界首映，不少觀眾未經歷過電影中的70年代，看完電影感觸良多，甚至回家查詢該段歷史。導演鄭乃方表示：「這是我們製作這部電影的用意，1977年是台灣歷史重要的轉捩點，故事聚焦在三個主角的生命，透過三人的故事帶領觀眾回頭看那個百花齊放的年代，理解當時的輪廓，也希望透過電影帶給現在的年輕人更多的勇氣與支持。」

李沐飾演的女主角賢英在《那張照片裡的我們》中遇上中壢事件。（瀚草文創GrX STUDIO提供）李沐飾演的女主角賢英在《那張照片裡的我們》中遇上中壢事件。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

導演湯昇榮透露籌備期間做了大量田調，在一篇論文中發現當年台灣有近1500名留學生，其中1000人來自韓國；加上文獻顯示當時有許多韓國跆拳道教練來台教學，才構思出振永所飾演的跆拳道教練金浩熙一角。振永坦言起初接到邀約時，想到必須在海外一段時間拍攝有些擔心，「來到台灣後發生的每件事都令我印象深刻，包含主創團隊和演員們，都為了我做了非常多付出，在這裡的每一天都非常幸福！」

《那張照片裡的我們》三角色在不平靜的年代遇上愛情、友情、社會等重重難關，首映現場頻頻傳出啜泣聲，包含三演員也都看到落淚。飾演相館女兒范賢英的李沐從看預告就沒忍住淚水，首映更帶整包衛生紙入場，結束後淚流滿面，她含淚笑說：「我從宋柏緯被打就開始一直哭不停！」

振永在《那張照片裡的我們》飾演從韓國來台的跆拳道教練。（瀚草文創GrX STUDIO提供）振永在《那張照片裡的我們》飾演從韓國來台的跆拳道教練。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯飾演她的青梅竹馬李弘國，預告中勇敢高喊「這些事情，總是要有人做的」追求公平選舉，被問到現實生活中會選擇勇敢還服從，他自曝：「以演戲來說，我開拍前都蠻勇敢的，但開拍後就會比較服從，因為這樣才能順利殺青啦，觀眾才能看到好的作品。」振永與韓國團隊在台灣首次看成品，不斷比讚：「我邊看邊哭，經紀人也哭了，我非常喜歡，希望台灣觀眾上映時也能到戲院感受。」

振永和李沐在《那張照片裡的我們》中初見面就很有火花。（瀚草文創GrX STUDIO提供）振永和李沐在《那張照片裡的我們》中初見面就很有火花。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永與宋柏緯也因拍戲培養出深厚感情，宋柏緯自爆在片場時，一度對振永動心。他回憶起心動瞬間：「我應該是要愛上賢英的，但有一幕我與振永一起唱歌，他坐在窗簾前面，光線從65度角透進房間，我從側邊看著振永的側臉，一度覺得『真的好帥喔』，而且他歌又唱得不錯，害我一度有點小錯亂。但這個情感與宋柏緯無關喔，純粹是弘國的小秘密。」兄弟倆看完首映後，在後台上演「誇誇大會」，瘋狂稱讚對方哪場戲超帥，振永更趁空確認宋柏緯的工作行程，盼下次訪台能有機會與他私下聚聚，預約共度聖誕節。

11月18日是振永的生日，他去年也在台灣度過，和台灣有著深厚緣分。此行訪台期間不僅媒體、金馬影展幫他慶生唱生日歌，昨金馬放映結束後，台下觀眾也熱情用韓文祝他生日快樂，他趁機許願：「希望大家看完喜歡的話可以給我們五顆星好評，也希望電影在台灣能大賣！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中