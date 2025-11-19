自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

目黑蓮試鏡成功！《幕府將軍2》赴加拿大拍攝 Snow Man團魂力挺

〔記者廖俐惠／台北報導〕人氣J-pop團體Snow Man成員目黑蓮經過試鏡，即將演出全球熱播影集FX《幕府將軍》第二季，飾演全新角色「和忠」，將在明年遠赴加拿大拍攝，屆時將暫別Snow Man，專注於演員身分。Snow Man的成員日前更一起錄製影片給粉絲，表達對目黑蓮的支持，展現滿滿的團魂。

目黑蓮試鏡《幕府將軍2》成功，明天將暫別Snow Man飛加拿大拍攝。（Disney+提供）目黑蓮試鏡《幕府將軍2》成功，明天將暫別Snow Man飛加拿大拍攝。（Disney+提供）

橫掃艾美獎的《幕府將軍》改編自詹姆斯克萊維爾暢銷小說，第一季講述「吉井虎永」將軍（真田廣之 飾）在政敵圍剿下力求自保，並因一艘歐洲船隻擱淺，與英國引航員「約翰布萊克索恩」（柯斯莫賈維斯 飾）結盟，扭轉世紀內戰局勢。第二季故事設定在十年後，將於2026年1月在加拿大溫哥華開拍。

目黑蓮在參演聲明中感性告白，表示能加入《幕府將軍》第二季感到無比榮幸，「去年在Disney+上觀看《幕府將軍》時，作品對日本獨特且宏大的呈現深深打動了我，與過往的描繪截然不同。」坦言自己身為日本人，非常渴望成為這項劃時代製作的一部分，因此開始深入了解製作團隊，研究主演兼執行製作人真田廣之的對於作品的理解與想像，更閱讀許多關於作品的相關報導。

今年目黑蓮終於迎來試鏡機會，「我繳交了影片並參與試鏡，如今夢想成真，真的像做夢一樣！過去一年，我不斷想像自己站在《幕府將軍》的片場，思考如何讓角色鮮活呈現。」目黑蓮也向觀眾喊話絕對會全力以赴，希望大家能期待《幕府將軍》第二季，以及自己在劇中的表現。

由於影集將在加拿大開拍，目黑蓮與成員們特別錄製影片向粉絲報告，透露屆時會很難在日本活動，覺得對成員們很過意不去，「我會盡我可能的去做，想讓世界上更多人知道Snow Man名字而去努力，我會好好完成大巨蛋巡演。」

成員們也十分支持他，紛紛大讚「實在是太厲害了」，深澤辰哉也代表團體向相關人士、粉絲報告這個消息，表示很可能會為大家造成困擾，不過在目黑蓮拍攝期間，Snow Man會以8人體制進行活動，希望大家繼續給予支持。最後9人圍成圓陣，由隊長岩本照大喊：「一人為大家、大家為一人，加油！」力挺目黑蓮。

身為「令和最賣男團」Snow Man的核心成員，目黑蓮不僅在音樂領域表現亮眼，更是多次獲獎的影視演員，並擔任國際精品FENDI全球品牌大使。他近期主演的紀錄片《與Snow Man同行》，記錄成員們一路向北前往北海道的默契旅程，目前也在Disney+熱播中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中