娛樂 最新消息

女主播突不明原因狂掉髮 四處求解「最後虛驚一場」

馬千惠自曝曾有容顏焦慮 。（中天提供）馬千惠自曝曾有容顏焦慮 。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕新聞行業每天都處於快速變動的節奏，對主播來說時時都是挑戰。主播馬千惠近日受訪時表示：「相信自己，不要小看自己，就會有前進的動力。」她坦言每當遇到過不去的坎時，情緒難免會受影響，但認為鑽牛角尖「不太健康」，必須轉個念頭相信自己的力量。

拍攝宣傳照當天，馬千惠以淡紫色系的針織外套搭配裙裝亮相，她笑說：「拍了這麼多年，每次都會選擇跟之前更不一樣的穿搭。主播服大家看多了，我比較想呈現自己真實的日常。」馬千惠一直以來整體狀態都維持的相當好，但她卻透露曾對自己的外表長期焦慮，也擔心減重減過頭而流失膠原蛋白、影響皮膚狀態、甚至掉髮問題等，雖然每天運動，馬千惠飲食必看熱量，也對到了一定年紀就沒有天生麗質有所覺悟，「自律是變好的重要要素。」

馬千惠 白皙亮麗全靠自律飲控和運動。（中天提供）馬千惠 白皙亮麗全靠自律飲控和運動。（中天提供）

鏡頭前，馬千惠有著一頭亮麗長髮，她認為髮量多寡與健康是影響年齡感受的關鍵之一，從小髮量豐厚，但幾年前因疫苗副作用時常掉髮，讓她擔心不已，所幸後來就恢復正常，「終於鬆了一口氣，而且還變得更厚」。近期又因不明原因明顯掉髮，讓她四處尋求解方，幸好最後是虛驚一場。

馬千惠主持的YT節目《大新聞大爆卦》，頻道至今已突破71萬訂閱，她透露多年來自己開錄前一定會做這件事：「除了上廁所外，上台前我最後一個動作就是擦護唇膏，沒擦反而會有一種不安全感。」看到亮晶晶的嘴唇就像是一種儀式感，感到無比開心：「進棚我身上可以什麼都不帶，但護唇膏就是不能離身！」

