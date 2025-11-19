自由電子報
娛樂 最新消息

跨界美聲天王明年來台開唱！喬許葛洛班亞洲巡迴首站在台北

「跨界美聲天王」喬許葛洛班將來台開唱。（Timeless Asia提供）「跨界美聲天王」喬許葛洛班將來台開唱。（Timeless Asia提供）

〔記者許世穎／台北報導〕多次榮獲東尼獎、艾美獎、葛萊美獎提名的美國歌手、創作人、演員暨慈善家喬許葛洛班（Josh Groban），確定將於明年初首度在台北國際會議中心舉辦「GEMS World Tour 」世界巡迴演唱會亞洲首站，帶領樂迷沉浸於他橫跨20年的音樂旅程。

「跨界美聲天王」喬許以渾厚、細膩的聲線著稱，跨界風格橫跨古典、歌劇、抒情與流行樂，全球專輯累積銷量突破 3,500 萬張。今年 5 月，他在拉斯維加斯凱薩宮一連開唱五場《GEMS》演出，每場皆吸引滿場觀眾，曲目多以生涯經典為核心，也成為此次世界巡演的前哨站。代表作品包含《To Where You Are》《Evermore》以及多年來受到全球傳唱的《You Raise Me Up》。

演出之外，喬許也活躍於百老匯與影視領域，曾主演《瘋狂理髮師》音樂劇、《Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812》（直譯：娜塔莎、皮埃爾與1812年的大彗星），並因此入圍東尼獎與葛萊美獎。他也曾參與《歡樂合唱團》以及《熟男型不型》等影集或電影作品，展現橫跨舞台、音樂與戲劇的多重身份。此外，他創立「Find Your Light Foundation」，以藝術教育支持青少年，延伸舞台之外的影響力。

喬許葛洛班帶來「GEMS World Tour 」世界巡迴演唱會亞洲首站。（Timeless Asia提供）喬許葛洛班帶來「GEMS World Tour 」世界巡迴演唱會亞洲首站。（Timeless Asia提供）

喬許將於 2026 年 2 月 11 日在台北國際會議中心帶來「GEMS World Tour」巡演，這次台北演出將以代表作品為主軸，搭配完整視覺燈光效果，呈現從柔情到磅礴的演出層次。「Josh Groban: GEMS World Tour – Taipei」將於 2025 年 11 月 27 日上午 10 點開放遠傳優先購票，11 月 28 日中午 12 點全面開賣。更多演出資訊請關注主辦 Timeless Asia 官方社群。

