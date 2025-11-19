迫不及待！阿湯哥首曝《神鬼獵人》大導演合作照 拿小金人超感動

奧斯卡名導阿利安卓崗札雷伊納利圖（中）頒發奧斯卡榮譽獎予湯姆克魯斯（中）。（路透）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯從影超過40年，於台灣時間17日終於拿下人生第一座奧斯卡小金人，從奧斯卡名導阿利安卓崗札雷伊納利圖獲頒奧斯卡象徵終身成就獎的「主席獎」，感性發言獲得全場掌聲。他今也PO出兩人合作的工作照，直說迫不及待和大家分享。

阿湯哥拿下小金人時曾感性表示：「我對於電影的熱愛來自小時候，我只是一片黑的電影院中的孩子，我還記得那道光芒，投影在大銀幕上，世界比我想像中的還要廣闊。」他稱那道光也點燃他對冒險、知識、對理解人性的渴望，去塑造角色以及故事。

湯姆克魯斯（右）獲獎當天擁抱奧斯卡名導阿利安卓崗札雷伊納利圖。（法新社）

而阿湯哥也和頒獎給他的《神鬼獵人》、《鳥人》大導演阿利安卓合作新片，今天則在PO文中寫道「今天，我分享一張去年與阿利安卓崗札雷伊納利圖合作的新片排練時拍下的第一張照片。」他說25年前看了阿利安卓的第一部電影、經典的《愛是一條狗》，「25 年後，由你，我親愛的朋友，親手頒給我榮譽奧斯卡，那份感動深深觸動了我。我等不及要在明年把我們的新電影帶給大家了！」

湯姆克魯斯（左）曝光和阿利安卓崗札雷伊納利圖合作的首張照片。（翻攝自IG）

阿湯哥和阿利安卓崗札雷伊納利圖合作新片尚未曝光片名，預計2026年9月全球上映。

