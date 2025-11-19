自由電子報
娛樂 最新消息

館長傳因尺寸求助李進良 秘做「增大術」再被翻出

館長近日直播否認陽痿、尺寸只有3公分。（翻攝自YouTube）館長近日直播否認陽痿、尺寸只有3公分。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「館長」陳之漢被資深員工「大師兄」李慶元、小瑋毀滅式爆料，稱手中握有他性愛影片之外，館長還要求小瑋傳生殖器照片給他，要他和館嫂發生性關係，館長多次在直播中痛斥造謠、抹黑，全面否認爆料，3月爆出館長曾到整形醫師李進良的醫美診求助「陰莖增大術」，此事也被翻出。

《三立新聞網》報導，今年3月曾傳出館長疑因下體因素跑去找醫師李進良，希望透過陰莖增大術重振雄風，當時李進良受訪被問及此事，僅神秘低調回應：「你去問他，看他怎麼說。」

整形醫師李進良。（資料照，記者陳奕全攝）整形醫師李進良。（資料照，記者陳奕全攝）

館長過去曾在公開場合聊到尺寸，透露自己下體小，他說：「尺寸正常，不能說誇大其詞，台灣人是人種問題，有超出一點點平均值。」提及與老婆性生活，他則坦言45歲早就「電子陽痿」：「超過40歲就出一張嘴，講個一天7次，不行也要說行，還要講都是7 起跳，反正你也不知道。」

據爆料，有員工出面指控館長曾要求小瑋傳送私密照片供其夫妻生活助興，甚至開玩笑說「叫小瑋去X老婆」，昨完整未剪接錄音檔流出，對話中，館長稱早年因夫妻生活房事不順，才與老婆聊天開玩笑說：「叫小瑋來X老婆。」但他鄭重澄清：「這些話只是增添趣味方式。」

