娛樂 最新消息

金馬57年後補發獎座！華彗英百歲冥誕獲追贈

金馬主席李屏賓頒發金馬獎，華彗英長女華珊代領。（中華民國電影攝影協會提供）金馬主席李屏賓頒發金馬獎，華彗英長女華珊代領。（中華民國電影攝影協會提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕1967年第5屆金馬獎最佳彩色攝影獎頒發給電影《我女若蘭》，不過據中華民國電影攝影協會指出，原應由攝影師華慧英與林文錦二人共同獲獎，但因當時中央電影公司的疏失漏掉了華慧英。經57年後，由電影界人士等人聯合聲明向金馬執委會提出申請，追頒給華慧英攝影師，終於獲得回應，頒贈並於金馬獎官網已公開更正獲獎人為華慧英、林文錦。

現任第62屆金馬主席李屏賓昨天（18日）在「2025華彗英百歲紀念會」上頒獎給華慧英最佳攝影獎獎座，並由華慧英的女兒華珊代父親領獎座。攝影師華彗英在2016年逝世，今年正好是1925年出生的華慧英攝影師百歲冥誕，紀念會中播放華慧英的電影作品《龍門客棧》、《俠女》、《刺蠻王》等片段與大家分享，重溫當年名作。

華彗英獲頒金馬獎，與《我女若蘭》的林文錦齊名。（中華民國電影攝影協會提供）華彗英獲頒金馬獎，與《我女若蘭》的林文錦齊名。（中華民國電影攝影協會提供）

金馬則公告，指出《我女若蘭》為第5屆金馬獎最佳彩色攝影得主，唯當年出品公司未將攝影指導華慧英列名。2024年由多位電影界人士發起連署，請求訂正紀錄並追贈獎座。金馬審閱相關證明並召開執委會議討論後通過決議，更新金馬獎官網得獎名單，並追贈一座金馬獎座予華慧英先生。

華慧英共獲得過兩次金馬獎最佳攝影，分別為第1屆《宜室宜家》最佳黑白攝影及第5屆《我女若蘭》最佳彩色攝影。

