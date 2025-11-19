自由電子報
娛樂 最新消息

律師陳又新養鸚鵡？ 主播王偊菁挺身揭真相

看不出來王偊菁已經是2個女兒的媽。（翻攝自王偊菁臉書）看不出來王偊菁已經是2個女兒的媽。（翻攝自王偊菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕律師陳又新近期是談話節目邀請來賓，很多電視機前觀眾對他並不陌生，陳又新有個習慣，每天一早起床後就會在臉書發文喊「早安」，然後秀出營養早餐，沒想到釣出三立《前進新台灣》主持人王偊菁哭喊「罪孽深重」。

今（19）日一早，陳又新一如往常興致勃勃在臉書發文：「早安！居然被王偊菁嫌棄看膩雞肉了，看來我得秀秀ㄐㄧ肉了～～」陳又新發文後，王偊菁跟進發聲：「我已經觀察很久，陳又新每天的早餐文⋯我真的看不下去，搞得我連吃個火腿蛋都覺得罪孽深重。」接著又虧陳又新：「不是餐桌上的生冷雞肉跟麥片，就是車上吃生冷雞肉跟麥片，我一度以為他們家有養鸚鵡。」

律師陳又新一早秀出豐盛健康早餐。（翻攝自陳又新臉書）律師陳又新一早秀出豐盛健康早餐。（翻攝自陳又新臉書）

稍早王偊菁霸氣回應記者：「你可以去問他，他的身材其實練得很好。」並透露經常提醒陳又新：「我不是要看你吃的雞肉，選民是要看肌肉。」

不只陳又新被王偊菁「刁難」，她昔日同事、現任鏡電視主播王顯瑜也被點名：「不曉得那件萬年體育褲，去鏡電視之後有換一件嗎？」王顯瑜居然跳出來秒回應王偊菁：「有，然後拜託幫我敦促一下陳又新律師，不要再Po雞肉了，拜託Po肌肉好嗎，流量密碼不要搞錯了。」

