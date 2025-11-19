自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「良心超市」爆紅！因毒雞蛋積極處理被推爆 婆媽狂朝聖

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣民眾熟悉的超市品牌大多為全聯、美廉社與家樂福，不過近日一間名為「楓康」的區域型超市意外在社群上爆紅，原因源自近期的毒雞蛋事件。不少消費者認為楓康在面對問題時反應迅速、處理透明，甚至直接在官網置頂公告相關批號，態度積極讓許多人印象加分，也吸引大批主婦前往門市「朝聖」，意外掀起討論熱潮。

楓康超市意外爆紅。（資料照）楓康超市意外爆紅。（資料照）

有網友在 Threads 發文分享，直呼「楓康超市真的很有良心！」並稱讚其對毒雞蛋事件的公開處理方式少見透明。他指出，儘管商品不一定是全通路最便宜，但整體品質、品項與嚴選水準都讓人放心。貼文曝光後，許多網友也回應「品質真的好」、「空間寬敞、特價品有感」、「特價不是假降價」、「生鮮確實比較新鮮」。

日前彰化畜牧場的雞蛋驗出殺蟲劑芬普尼殘留，多家通路不得不配合下架，而楓康則率先在官網公布退換貨資訊，誠實處理反倒獲得消費者好感。也有員工透過社群分享，近期店內人潮確實明顯增加。

楓康門市迅速貼上問題雞蛋已下架且可退貨的公告聲明。（資料照；記者蘇金鳳攝）楓康門市迅速貼上問題雞蛋已下架且可退貨的公告聲明。（資料照；記者蘇金鳳攝）

隨著討論熱度提升，楓康 Threads 帳號的粉絲數也突破 1.2 萬，過往觸及僅幾百的貼文，如今每篇動輒破萬讚。小編也難得發文回應，強調公司從產地到餐桌都有嚴格把關，並坦言過去品牌知名度不高，是靠多年累積的口碑走到現在。

此外，多名網友敲碗北部展店，楓康小編也驚喜證實：「雙北的好鄰居再等等我們，拓店正在規劃中。」消息一出，再度掀起期待聲浪。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中