「良心超市」爆紅！因毒雞蛋積極處理被推爆 婆媽狂朝聖

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣民眾熟悉的超市品牌大多為全聯、美廉社與家樂福，不過近日一間名為「楓康」的區域型超市意外在社群上爆紅，原因源自近期的毒雞蛋事件。不少消費者認為楓康在面對問題時反應迅速、處理透明，甚至直接在官網置頂公告相關批號，態度積極讓許多人印象加分，也吸引大批主婦前往門市「朝聖」，意外掀起討論熱潮。

楓康超市意外爆紅。（資料照）

有網友在 Threads 發文分享，直呼「楓康超市真的很有良心！」並稱讚其對毒雞蛋事件的公開處理方式少見透明。他指出，儘管商品不一定是全通路最便宜，但整體品質、品項與嚴選水準都讓人放心。貼文曝光後，許多網友也回應「品質真的好」、「空間寬敞、特價品有感」、「特價不是假降價」、「生鮮確實比較新鮮」。

日前彰化畜牧場的雞蛋驗出殺蟲劑芬普尼殘留，多家通路不得不配合下架，而楓康則率先在官網公布退換貨資訊，誠實處理反倒獲得消費者好感。也有員工透過社群分享，近期店內人潮確實明顯增加。

楓康門市迅速貼上問題雞蛋已下架且可退貨的公告聲明。（資料照；記者蘇金鳳攝）

隨著討論熱度提升，楓康 Threads 帳號的粉絲數也突破 1.2 萬，過往觸及僅幾百的貼文，如今每篇動輒破萬讚。小編也難得發文回應，強調公司從產地到餐桌都有嚴格把關，並坦言過去品牌知名度不高，是靠多年累積的口碑走到現在。

此外，多名網友敲碗北部展店，楓康小編也驚喜證實：「雙北的好鄰居再等等我們，拓店正在規劃中。」消息一出，再度掀起期待聲浪。

