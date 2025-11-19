買下整層2戶打通 楊宗緯被爆梯間堆滿雜物無視社區公告

楊宗緯今年8月23日在中國青海西寧參加「動聽音樂超級LIVE演唱會」，意外從舞台跌落嚇壞全場，當晚發聲向粉絲報平安：「我沒事，讓你們擔心，我真的受到大家好多的照顧，我們都要好好的。」（資料照，同學娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手楊宗緯近年在中國發展，8月在舞台掛彩目前返台休養，今（19）日被爆當上社區主委卻沒以身作則，在自家樓梯間堆滿雜物，漠視管委會公告。

《鏡週刊》報導，楊宗緯鄰居爆料楊家買下整層2戶打通，該層樓梯間形同自家，鄰居不滿說：「樓梯間就是屬於公共空間需受法律規範，必須清空。」鄰居指控楊宗緯在梯間堆放大批雜物，「全部都是他的鞋子和私人用品，管委會貼公告要他收回也不理」，民怨四起。

不僅如此，住戶還批評楊宗緯一家人都是惡鄰，除占用公共空間還破壞公物，家人更隨地便溺，積怨已久鄰居怒批：「很缺德。」

楊宗緯8月23日在演唱會上不慎從2公尺舞台上跌落，造成右手骨裂、六根肋骨斷裂，近期返台靜養。這幾年把事業重心放在中國的楊宗緯，在對岸累積財富，也讓他早早置產在新北市林口區，多年來過著低調生活。

