最強合體？周潤發確定出席 MAMA 粉絲敲碗與楊紫瓊同框

〔娛樂頻道／綜合報導〕《2025 MAMA AWARDS》本月 28、29 日要在香港啟德體育館登場，嘉賓卡司直接越來越猛！繼楊紫瓊確定擔任第一章節全球頒獎嘉賓後，影壇傳奇周潤發也宣布加入第二章節陣容。兩位重量級巨星同框，已經讓粉絲興奮到等不及啦！

周潤發確定擔任MAMA頒獎人。（翻攝IG）

周潤發的作品橫跨各世代，《臥虎藏龍》《英雄本色》都是觀眾心中的神級經典，帥氣魅力到現在都沒退燒。

主辦方 CJ ENM 透露：「周潤發與楊紫瓊都是象徵亞洲文化、深受全球喜愛的演員，他們的出席，預計會帶來跨越K-POP與韓國內容之間的特別交流」。

其實發哥早在 2015 年就上過 MAMA，那次頒給 BIGBANG「年度藝人」時，他還先喊了一句《Bang Bang Bang》的歌詞「Yo！Bang Bang Bang！」，全場立刻炸開。

更瘋的是，當年 PSY 表演〈江南Style〉還拉著周潤發一起跳騎馬舞，BIGBANG也跟著一起嗨，直接誕生MAMA的經典名場面。今年GD也會到場，網友已經狂敲碗，希望他跟周潤發能再合體搞怪

