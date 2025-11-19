自由電子報
娛樂 最新消息

王大陸出庭忘帶身分證 被笑翻開庭開溜選擇「開天窗」

王大陸昨到新北地院出庭，庭訊時誠心認罪。（資料照，記者王定傳攝）王大陸昨到新北地院出庭，庭訊時誠心認罪。（資料照，記者王定傳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北地院18日開庭審理閃兵案，傳喚企圖以360萬元閃兵的藝人王大陸，他雖閃兵未成功，但交付證件給陳嫌同夥冒名看診，之後又以遺失為由申請補發，涉偽造文書罪嫌起訴並求刑1年；王大陸昨庭訊時說：「這起事件是我無知犯下的錯誤，誠心認錯，我認罪。」

爆笑的是，王大陸昨親自出庭，全數認罪並道歉，卻因為忘了帶身分證，被法官詢問時，他還稱出門太趕才一時忘記，當場讓在場其他人竊笑不已。

王大陸突發烏龍意外，瞬間在網路引起熱議，網友噴笑「我快瘋掉XD」、「他到底有多天兵」、「這麼有趣的靈魂真適合當藝人」，最爆笑的是，還有人直言：「在開庭跟開溜之間，王大陸選擇了開天窗。」

王大陸昨在庭訊表示，起初對方只要30萬元，後來加到100萬元，他都有給，之後對方又開口要150萬元及66萬元，經殺價打折後給付200萬元，這些都是親自交付現金，地點分別是國父紀念館及他位於仁愛路的住處，交錢時沒人在場；後來對方又要求給60萬元，此部分則是以匯款方式給錢，他總共給了360萬元沒錯。

王的辯護律師替他請求說，王犯罪動機雖不可取，但考量他犯後自白，現已服役9個月，服役期間表現良好，之所以補辦證件則是因準備當兵又找不到陳嫌，犯後也自白態度良好，請求從輕量刑，宣告緩刑或得易科罰金之刑；王在庭訊前後面對媒體詢問均不發一語。

