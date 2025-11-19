萬眾矚目！《海洋奇緣》真人版預告首登場 巨石強森「真面目」化身毛伊

《海洋奇緣》真人版由耀眼新星凱薩琳拉加阿雅高度還原莫娜。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼真人版《海洋奇緣》昨（18）日在全球影迷引頸期待下曝光首支預告，除了家喻戶曉的傳唱經典金曲再度感動人心，在原版動畫配音的巨石強森更以「真面目」再飾半神人毛伊，令影迷們相當興奮。

巨石強森在《海洋奇緣》真人版再扮會變身的毛伊。（迪士尼提供）

《海洋奇緣》動畫原版自2016年面世起即轟動全球，總票房高達6.84億美金（約台幣212.99億元），近10年來的人氣更是不降反升，高踞串流時代點播冠軍電影，去年才千呼萬喚始出來的動畫版續作《海洋奇緣2》也一如預期於全球締造超越10億美金（約台幣311.4億元）的傲人票房成績。

《海洋奇緣》真人版電影前導海報。（迪士尼提供）

真人版堪稱迪士尼經典動畫真人化最受矚目的一部，敘述海洋公主莫娜遠渡重洋、與莫逆之交毛伊攜手拯救族人，由艾美獎及東尼獎雙項贏家熱門音樂劇《漢米爾頓》導演湯瑪斯凱爾執導，除了巨石強森以真面目再度飾演廣受喜愛的毛伊，在前導預告中光以背面現身即令影迷興奮不已，莫娜則由萬中選一的耀眼新星凱薩琳拉加阿雅初登大銀幕、一展驚豔歌喉。《海洋奇緣》真人版將於2026年7月9日在台上映。

《海洋奇緣》真人版前導預告：

