自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

萬眾矚目！《海洋奇緣》真人版預告首登場 巨石強森「真面目」化身毛伊

《海洋奇緣》真人版由耀眼新星凱薩琳拉加阿雅高度還原莫娜。（迪士尼提供）《海洋奇緣》真人版由耀眼新星凱薩琳拉加阿雅高度還原莫娜。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼真人版《海洋奇緣》昨（18）日在全球影迷引頸期待下曝光首支預告，除了家喻戶曉的傳唱經典金曲再度感動人心，在原版動畫配音的巨石強森更以「真面目」再飾半神人毛伊，令影迷們相當興奮。

巨石強森在《海洋奇緣》真人版再扮會變身的毛伊。（迪士尼提供）巨石強森在《海洋奇緣》真人版再扮會變身的毛伊。（迪士尼提供）

《海洋奇緣》動畫原版自2016年面世起即轟動全球，總票房高達6.84億美金（約台幣212.99億元），近10年來的人氣更是不降反升，高踞串流時代點播冠軍電影，去年才千呼萬喚始出來的動畫版續作《海洋奇緣2》也一如預期於全球締造超越10億美金（約台幣311.4億元）的傲人票房成績。

《海洋奇緣》真人版電影前導海報。（迪士尼提供）《海洋奇緣》真人版電影前導海報。（迪士尼提供）

真人版堪稱迪士尼經典動畫真人化最受矚目的一部，敘述海洋公主莫娜遠渡重洋、與莫逆之交毛伊攜手拯救族人，由艾美獎及東尼獎雙項贏家熱門音樂劇《漢米爾頓》導演湯瑪斯凱爾執導，除了巨石強森以真面目再度飾演廣受喜愛的毛伊，在前導預告中光以背面現身即令影迷興奮不已，莫娜則由萬中選一的耀眼新星凱薩琳拉加阿雅初登大銀幕、一展驚豔歌喉。《海洋奇緣》真人版將於2026年7月9日在台上映。

《海洋奇緣》真人版前導預告：

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中