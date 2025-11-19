諷高市早苗「車力巨人」！女模遭起底藍資深黨代表「更是洪秀柱乾女兒」

黎子渝（右）遭起底是國民黨資深黨代表，更是洪秀柱（左）的乾女兒。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗因「台灣有事說」引發中日關係緊張之際，台灣一名女子卻在Threads以《進擊的巨人》中的「車力巨人」嘲諷其外貌，惹來外界強烈撻伐。不過輿論很快反轉，該發文女子遭起底是國民黨資深黨代表、前主席洪秀柱的乾女兒黎子渝，更曾被封為「最正國民黨代表」，身分曝光後再掀新一波炎上。

Threads帳號「Akina Li」近日釋出高市早苗與「車力巨人」的合成對比照，同時寫下「她真的跟進擊的巨人那個好像～！你說她是不是也愛嘴秋？」羞辱日本首相外貌的言論立刻引發大批網友怒轟「你是台灣人嗎？」、「她比你優秀太多」、「女性羞辱女性真的很意外」。此外，部分網友提及過往曾有女子因被比做「車力巨人」向法院求償並獲賠，認為黎子渝此舉欠缺尊重。

隨著討論延燒，有網友查出「Akina Li」的真實身份就是黎子渝，本名與照片比對後毫無疑問，她更被起底是國民黨中央委員、資深黨代表，過去曾因外型亮眼被媒體稱為「最正國民黨代表」。女模出身的黎子渝，因仰慕洪秀柱而投入藍營政治，更被洪秀柱認作乾女兒，後來開設生技公司並於吉隆坡置產，同時取得管理學碩士學位。

在黎子渝遭炎上後，更有人翻出她接受中國媒體訪問時的畫面，對比她在社群上的照片，批評修圖差異明顯，留言狂刷「自己美顏開爆還羞辱別人外貌？」、「素質真的太差」、「看到是洪秀柱乾女兒就不意外了！」外界也質疑，國民黨代表身分與言行是否相符，使事件持續發酵。

