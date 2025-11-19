《動物方城市2》配音陣容驚喜又強大！巨石強森化聲「小犬羚」頻出意外

迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》強勢回歸。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》除了人氣角色與配音大明星全數回歸，新加入的聲音卡司同樣星光熠熠，包括為毒蛇蓋瑞配音的關繼威、還有為倔強法國警官獻聲的尚雷諾、《小鬼當家》麥考利克金化聲猞猁財閥厲家，連紅髮艾德都驚喜客串「綿羊艾德」。

而其中最具分量的，莫過於曾在《海洋奇緣》為毛伊獻聲的巨石強森，他這次飾演一隻多災多難的犬羚，竟在哈茱蒂和胡尼克的一場高速追捕中被捲入混亂事件。續集除了在音色與角色層次上更顯多元，故事版圖則延伸至沼澤、沙漠與未知的神秘領域，陪伴主角踏上全新的冒險。

請繼續往下閱讀...

哈茱蒂（右）和胡尼克在《動物方城市2》捲入新的事件。（迪士尼提供）

製作團隊挾著首集全球票房突破10億美金（約台幣310億）、抱回奧斯卡最佳動畫的高度期2待，壓力自然不小，導演之一的傑瑞布希坦言：「續集始終是最難拍的。觀眾希望看到熟悉感，同時也期待角色有所成長，關鍵就是讓所有變化都自然、合理，與故事融為一體。」

本集劇情緊接第一集發展，茱蒂與尼克正努力適應初次正式合作的節奏，默契漸入佳境時，卻意外牽扯進一宗塵封百年的疑案，並牽動動物城最顯赫的猞猁家族，甚至出現了動物城百年來第一條蛇，讓情勢更加複雜。

電影藉由哺乳類、爬蟲類、掠食與草食動物間的矛盾，探討夥伴真諦。另一位導演拜倫霍華德也說：「我們希望尼克保有他的犀利，也讓茱蒂維持她的理想主義。他們身上各有對方缺乏的特質，這就是他們如此合拍的原因。」布希補充：「這些角色並不完美，而這正是觀眾能與他們產生連結的地方。我們歡迎大家再度回到瘋狂又廣闊的動物大都市，展開一段爆笑又狂野的新旅程。」

《動物方城市2》11月26日在台上映，預告片：

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法