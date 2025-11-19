自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《動物方城市2》配音陣容驚喜又強大！巨石強森化聲「小犬羚」頻出意外

迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》強勢回歸。（迪士尼提供）迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》強勢回歸。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》除了人氣角色與配音大明星全數回歸，新加入的聲音卡司同樣星光熠熠，包括為毒蛇蓋瑞配音的關繼威、還有為倔強法國警官獻聲的尚雷諾、《小鬼當家》麥考利克金化聲猞猁財閥厲家，連紅髮艾德都驚喜客串「綿羊艾德」。

而其中最具分量的，莫過於曾在《海洋奇緣》為毛伊獻聲的巨石強森，他這次飾演一隻多災多難的犬羚，竟在哈茱蒂和胡尼克的一場高速追捕中被捲入混亂事件。續集除了在音色與角色層次上更顯多元，故事版圖則延伸至沼澤、沙漠與未知的神秘領域，陪伴主角踏上全新的冒險。

哈茱蒂（右）和胡尼克在《動物方城市2》捲入新的事件。（迪士尼提供）哈茱蒂（右）和胡尼克在《動物方城市2》捲入新的事件。（迪士尼提供）

製作團隊挾著首集全球票房突破10億美金（約台幣310億）、抱回奧斯卡最佳動畫的高度期2待，壓力自然不小，導演之一的傑瑞布希坦言：「續集始終是最難拍的。觀眾希望看到熟悉感，同時也期待角色有所成長，關鍵就是讓所有變化都自然、合理，與故事融為一體。」

本集劇情緊接第一集發展，茱蒂與尼克正努力適應初次正式合作的節奏，默契漸入佳境時，卻意外牽扯進一宗塵封百年的疑案，並牽動動物城最顯赫的猞猁家族，甚至出現了動物城百年來第一條蛇，讓情勢更加複雜。

電影藉由哺乳類、爬蟲類、掠食與草食動物間的矛盾，探討夥伴真諦。另一位導演拜倫霍華德也說：「我們希望尼克保有他的犀利，也讓茱蒂維持她的理想主義。他們身上各有對方缺乏的特質，這就是他們如此合拍的原因。」布希補充：「這些角色並不完美，而這正是觀眾能與他們產生連結的地方。我們歡迎大家再度回到瘋狂又廣闊的動物大都市，展開一段爆笑又狂野的新旅程。」

《動物方城市2》11月26日在台上映，預告片：

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中