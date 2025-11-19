自由電子報
娛樂 最新消息

外星神祕生命登場！萊恩葛斯林《極限返航》預告震撼曝光

萊恩葛斯林在科幻新作《極限返航》為了拯救地球上太空。（翻攝自X）萊恩葛斯林在科幻新作《極限返航》為了拯救地球上太空。（翻攝自X）

〔記者許世穎／綜合報導〕由男神萊恩葛斯林、《墜惡真相》珊卓惠勒合作科幻鉅片《極限返航》昨（18日）晚釋出長3分鐘的正式預告，曝光一名名為「洛基」的外星生物，將協助萊恩飾演的科學老師萊倫完成拯救地球的任務。

該片改編自《絕地救援》原著作者安迪威爾另一暢銷小說，由奧斯卡最佳動畫得主，同時也是《蜘蛛人：新宇宙》系列的鬼才主創，菲爾洛德與克里斯多福米勒執導，先前曝光首支預告，首週觀看量高達4億次，創下原創電影單周最高觀看次數。

萊恩葛斯林在《極限返航》飾演科學老師。（翻攝自X）萊恩葛斯林在《極限返航》飾演科學老師。（翻攝自X）

萊恩飾演的科學老師萊倫格雷斯，在一艘距離地球好幾光年的太空船上醒來，卻對自己的身分和來到這裡的原因一無所知。隨著記憶逐漸恢復，他開始揭開任務的真相，解開一種神祕物質導致太陽衰亡的謎團。在無邊無際的宇宙孤獨中，他意外與另一個外星生命建立聯繫，這段意想不到的友誼成為他完成任務的關鍵。

這也是萊恩繼《登月先鋒》之後，又再度回到外太空，承載著全世界的希望，人類滅絕的一線生機，全部寄託在孤注一擲的「聖母計畫」，最震撼的宇宙救援任務即將啟航！《極限返航》將於2026年3月18日在台上映。

《極限返航》正式預告：

