李奧納多新片超狂！票房猛破61億 路人「當場追星」拍爆

《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐片中許多危險特技都親自上陣。（MyVideo提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕台灣大哥大MyVideo 11月強片全面引爆，其中李奧納多狄卡皮歐主演動作鉅獻《一戰再戰》搶先版，首次合作就被外媒盛讚為「年度最狂父女情動作片」，另外更推出3部獨家電影，一次集結感動、笑鬧到視覺震撼，滿足觀眾需求。

《一戰再戰》上映以來好評如潮，不但票房逼近2億美金（約台幣61億），更被看好是奧斯卡大熱門之作。談到飾演女兒的新生代演員雀絲茵菲妮蒂，李奧納多透露，劇組當初為了尋找「女兒薇拉」試鏡了非常多人，最後定案雀絲時，與導演兩人不約而同拍板：「就是她了。」

請繼續往下閱讀...

更狂的是，電影最後一場收尾重頭戲，其實是父女倆最先拍攝的對手戲，原本大家都以為「這場之後一定會重拍」，沒想到一看回放，全員一致認為畫面有種說不出的魔力。導演誇雀絲完全不像第一次拍電影：「本來以為她會很緊張，結果一上工就是百分之百專業。」

《一戰再戰》是新生代女星雀絲茵菲妮蒂首部主演電影。（MyVideo提供）

片中「重量級反派」則由影帝西恩潘飾演，他與李奧納多有一場在超市對峙的戲碼也成為拍攝趣事。導演笑說，當天並沒有把整間超市封館，只是在正常營業時間直接開拍，結果李奧納多演到一半，收銀臺的店員竟突然拿起手機，當場對著他狂拍照，活生生在鏡頭前上演「路人追星」畫面，成為電影裡最有趣的質感之一。

為了營造現實感，《一戰再戰》也有不少「幾乎分不清電影還是真實世界」的場景。導演分享，他們曾在美墨邊境附近的高速公路橋下拍攝突襲移民營的戲碼，當時拍攝位置距離墨西哥邊境城市提華納邊界只有約40呎（約12公尺），「我站在監看螢幕前，真的分不出來後景走過去的人，到底是臨時演員，還是真的正在偷渡越境。」

《一戰再戰》影帝西恩潘飾演反派。（MyVideo提供）

除了《一戰再戰》搶先版，電影《比悲傷更悲傷的事（印尼版）》、《停而走險》、《曼谷淪陷》3部獨家將輪番上線，片單豐富多元，不容錯過。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法