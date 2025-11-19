郁方聲援剴剴案！怒嗆保母姊妹「不是虐童是謀殺」 偕賈永婕出席最終審判

〔記者邱奕欽／台北報導〕郁方昨（19日）為「剴剴案」心痛發聲，點名此案「不是虐童，是謀殺」，怒斥加害保母以照顧者身分犯行，「罪加100等都不夠」、「地獄第18層都不夠！」同時透露將與賈永婕於12月22日前往出席聆聽最終審判，希望法律能替剴剴討回公道。

郁方（圖）將與賈永婕出席「剴剴案」最終審判。（資料照，記者王文麟攝）

郁方劈頭高聲呼籲所有的爸爸、媽媽關注「剴剴案」，請求共情想像自己或兒女遭遇剴剴般的非人折磨，任何父母心都會痛到無法承受。郁方怒斥此案絕非單純虐童而是謀殺，且行為人具備照顧者身分，罪責更重，她也強調12月22日將與賈永婕到場聽審，期盼天理昭彰，司法能撫慰受害家庭。

請繼續往下閱讀...

膝下育有2子1女，郁方身為母親為剴剴的不幸遭遇深感痛心及不捨，「被家人出養後又被社福轉介的劉彩萱、劉若琳姊妹保母虐死，陳尚潔社工說謊造假報告成保母幫兇，台大醫哭了淚證剴剴保母殘忍『教科書級』，鑑定過300童他最慘。」

對於加害者做出如此慘忍的惡行，郁方憤怒痛斥「罪加100等都不」、「地獄第18層都不夠！」她也呼籲外界一起為剴剴連署，盼藉社會力量推動制度改革，以避免虐童悲劇的重演。最後，郁方祈求「希望蒼天有眼」，盼審判能帶來公平正義，也期望法律能真正安慰人心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法