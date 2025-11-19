自由電子報
娛樂 最新消息

3天吸5.7萬人！NCT DREAM埼玉開唱太狂 下月直攻台北大巨蛋

NCT DREAM推出第六張迷你專輯《Beat It Up》。（SM Entertainment提供）NCT DREAM推出第六張迷你專輯《Beat It Up》。（SM Entertainment提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣男團NCT DREAM相隔4個月回歸歌壇，新作迷你六輯《Beat It Up》以「時間的速度」為關鍵字，講述7位成員從小以自己的速度向著夢想奔跑前進的故事，計畫以更加強烈和自信的樣貌展開新章節。

回歸前夕，NCT DREAM於11月14日至16日在日本埼玉超級競技場舉行單獨演唱會，3天狂吸5.7萬名粉絲，14日的演出是NCT DREAM「THE DREAM SHOW」巡演的第一百回公演，當日演唱會上特別回顧了巡演特別瞬間的紀念影像，還有驚喜蛋糕。

成員們向給予祝賀的觀眾和工作人員表示感謝；「THE DREAM SHOW」自2019年11月乘載著7名成員的夢想和希望，從韓國為起點，與全球粉絲一起挑戰和成長，至今超過一百回，這場精彩的演唱會下個月也將在台北大巨蛋舉行。

「THE DREAM SHOW」巡演破百場，下月登台北大巨蛋開唱。（SM Entertainment提供）「THE DREAM SHOW」巡演破百場，下月登台北大巨蛋開唱。（SM Entertainment提供）

新作主打歌《Beat It Up》是一首以強烈的鼓點和厚重的貝斯為亮點的嘻哈歌曲，結合了充滿活力的節奏、反覆出現的標誌性歌聲和巧妙的段落切換，營造出強烈的中毒感。

歌詞講述NCT DREAM在和別人不同的時間軸上，享受屬於自己的旅程，果斷地打破世界規定的界限，有著NCT DREAM特有的活力與自信，展現大膽打破世界規定出的界限向前進的抱負。

成員們介紹主打歌道「歌曲如汽水般能令人心情舒暢，尤其和表演一起欣賞會使歌曲更加閃耀，相信會有很多人喜歡的」。NCT DREAM第六張迷你專輯《Beat It Up》已在台數位發行。

https://youtu.be/pIJMlDZQ1is

