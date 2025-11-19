（專訪）蘇震洋PUB駐唱 國民歌王周華健上台踢館「現賺80萬」

（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕歌手蘇震洋曾在徐乃麟主持的《星戰擂台》首季奪下冠軍，前陣子也推出首張個人EP《不晚》，他談到：「夢想不會消失，只是被生活蓋住。」有網友看了他的《痛快人生》MV去留言，提到：「我的人生已不痛快，但要為兒女們撐下去。」蘇震洋則說：「也許世界不美好，但你可以讓自己變得更好。」

蘇震洋卸下了扶輪社社長職務，目前也計畫年底出再推出6首歌的迷你專輯，他熱愛音樂，當歌手圓夢不嫌晚，回想過去在台中PUB駐唱經驗，也有許多難忘故事，「以前周華健、黃小琥到台中會來PUB坐一下，有一次周華健興致來了，上台和我合唱《讓我歡喜讓我憂》，他經紀人笑說：『你賺到80萬了！』」畢竟周華健若是受邀商演，唱一首歌的行情可不低。

PUB駐唱回憶多，蘇震洋單次拿過最高小費是13萬8000元，另外他談到：「那時有歌手去生小孩，我去代班幾個月，客人點歌英文歌最愛點的是老鷹合唱團的《加州旅館》，中文歌是薛岳的《如果還有明天》，幾乎每天都唱這兩首，我習慣用《加州旅館》開場，《如果還有明天》做結尾。」他笑說光是唱一首《加州旅館》就可以唱10分鐘。

在PUB駐唱也會遇到形形色色的客人，蘇震洋透露：「常常會有客人叫我喝酒，有時樂手會幫忙，喝了才能拿小費，一杯威士忌抵兩千元點歌單。」蘇震洋太愛唱歌，他說：「張雨生的《天天想你》專輯開啟我買唱片人生，買最多的則是王傑的專輯。」他太太最喜歡的則是安室奈美惠 ，他還曾帶老婆去小巨蛋看安室奈美惠演唱會。

蘇震洋兒子也曾在他的MV中客串演出，他說做專輯會先問兒子意見，想聽聽年輕人的想法，還提到兒子喜歡當導演，所以當時想找兒子一起拍MV，兒子也不排斥。蘇震洋還談到：「我常和兒子說，沒有要你成績多好，但希望你有好人緣，人生需要幫助時，周遭人願意幫你。」

