男星「二度就業」面試剛落空！老婆曝最新消息：一週考取不動產經紀營業員證照

張捷（中）2020年和夏如芝結婚，育有寶貝女兒。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張捷這幾年演出八點檔《天之驕女》、大愛劇《院長爸爸》，戲約不算穩定，但他積極投入二度就業，先前坦言因長年拍戲，他幾乎沒有當上班族的經驗，投履歷、面試時常因「缺乏相關經驗」而遭婉拒，即使如此，他沒有灰心，不但考取職業駕駛執照，老婆夏如芝還透露他成功取得不動產經紀營業員證照。

夏如芝提到張捷考取不動產經紀營業員證照得來不易，除了課程必須連上四天、每天九小時，考題則是從1000題題庫中隨機抽出100題。真正能用來讀書的時間只有短短兩天，他就得硬著頭皮應考。令她佩服的是，張捷從上課到完成考試，只花了一週時間，還一次就以80分過關。夏如芝驕傲直呼：「真的太厲害了！以你為榮！」

其實，張捷這段「二度就業」旅程並不輕鬆。他坦言，雖然多了不少挑戰，但一直努力維持正向心態，一步一步踏實向前走。因長年拍戲，他沒有當過上班族，投履歷、面試時常因「缺乏相關經驗」而遭婉拒。他曾說：「有時候生活推著我們走，也讓我們看見不一樣的風景。」為了替未來累積更多技能，他近期不但考取職業駕駛執照，如今又順利拿下不動產經紀營業員證照，讓「第二職涯」之路愈走愈穩。

