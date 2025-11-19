Ariana Grande首映遇騷擾！噁男網紅硬闖亂摸遭押「判刑結果出爐」

Ariana Grande日前在新加坡出席首映會時，突遭澳洲男網紅「Pyjama Man」硬闖強行抓住。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕亞莉安娜（Ariana Grande）主演電影《魔法壞女巫：第二部》日前在新加坡首映，沒想到卻爆出離譜騷擾事件！澳洲男網紅「Pyjama Man」竟在活動現場硬闖圍欄，強行一把抓住亞莉安娜，立即遭現場保全人員制伏，最終因觸犯「公共滋擾罪」遭新加坡法院判刑，引發國際譁然。

《魔法壞女巫：第二部》13日在新加坡舉辦首映會，亞莉安娜展現親民與粉絲們熱情互動時，豈料在過程中，26歲的澳洲網紅「Pyjama Man」突然衝破圍欄迅速靠近，同時張開雙臂向她撲抱、亂摸，嚇得現場一片騷動。就在此時，共同主演的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）見狀後比保全人員快一步，機警地將Pyjama Man大力推開。

Pyjama Man涉案後曾自拍炫耀，最終遭新加玻法院判處9天監禁。（翻攝自IG）

爾後，保全人員才將Pyjama Man壓制並帶離，檢方指出涉案男子為「滋擾慣犯」，過去也曾因不當行為受到注意，此次甚至把混亂畫面上傳到社群博取關注，劣行遭全球影迷痛批「無恥噁男！」涉案後已於14日遭到扣押。根據新加坡法律，「公共滋擾罪」最高可處3個月監禁或2000元新幣（約47889元台幣）罰款，亦可併行。

沒想到，Pyjama Man視訊出庭時縱然辯稱「我不會再做了，法官閣下。」不過輕挑的態度當庭遭檢方指控「毫無悔意」。對此，新加坡法院法官吳志偉氣憤直斥Pyjama Man，「沉迷於網絡成名的幻想，忽視了現實世界的界線與他人的安全！」同時告誡「你錯了，世上所有行為都有後果！」最終判處他9天監禁定讞。

