日本熊害釀196人受傷！東出昌大竟喊「大家誤會熊了」挨轟

東出昌大擁有獵人執照。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「熊害」事件頻傳，日媒《日刊SPA!》報導，今年4月至10月，熊害事件共有176件、受害者多達196人，不過擁有獵人執照的日星東出昌大撰文分享：「熊其實沒有大家想得那麼危險。」引發網友熱議。

東出昌大表示，「最近關於熊的報導實在驚人，我家沒有電視，但即便如此，我幾乎每天都會看到與熊相關的新聞，今年也有8家週刊雜誌向我提出『想採訪你談熊』的要求。」

然而，東出昌大認為，媒體的報導明顯過熱，也能理解媒體往往希望採集「很危險」、「有生命風險！」之類的字眼，因此像我這種「熊沒那麼危險啦」的回答，往往不是編輯部想要的結論，所以多半拒絕採訪。

東出昌大以自身為例，「以我每天進出山林的經驗來說，遇到熊的機會非常稀少，但近年熊的新聞之所以熱度這麼高，多半是因為媒體意識到「熊的新聞有點閱率！」才推波助瀾的結果吧。」

他表示「被熊咬一定超痛」、「人被熊吃掉血流滿地，好可怕」，容易讓讀者想像殘忍場景的題材，對缺乏死亡實感的現代人來說反而更刺激。

為了讓熊不再遭受更多獵殺，東出昌大表示，「真心希望能有更多年輕獵人投入，能負責任地狩獵、搬運獵物，維護山林的生態循環。」不過相關發文引發網友熱議，有人認為他「三觀不正」，也有人說「你可以，你負責處理就好」，少部分網友則認為他的觀點沒錯，提出問題方向供大家思考。

