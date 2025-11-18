自由電子報
娛樂 最新消息

新加坡玉女破功！蔡淳佳教Singlish帶動全場狂吼「STEADY bom pi pi」

蔡淳佳巡演起跑。（Joi Music / 淳萃文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕唱紅《陪我看日出》的玉女歌手蔡淳佳重返樂壇，昨晚在廣州舉辦「淳粹.25」巡迴演唱會第一站，同步迎來出道25週年，粉絲嗨到像跨年，黏在舞台前不肯走。

蔡淳佳一出場就感動到講不下去：「今天剛好是我出道日……一晃25年，我還在舞台上唱給你們聽。」更誇張的是，台下竟然有歌迷跟著她十幾、二十年，卻是第一次看到她本尊，大家狂喊：「本尊太美了吧！」連她自己都紅著眼眶說：「能跟你們一起到現在，我真的很珍惜。」

蔡淳佳巡演起跑。（Joi Music / 淳萃文化提供）蔡淳佳巡演起跑。（Joi Music / 淳萃文化提供）

原本大家以為哭完情緒就差不多，結果她下一秒直接變成老師教Singlish（新加坡式英語）：「來，大家跟我念：STEADY bom pi pi！」她還強調：「這句就是很屌、超厲害的意思！」歌迷學得超投入，全部大喊到破音，整個場館像在上「新加坡語言速成班」，嗨到連燈光師都忍不住偷笑。

蔡淳佳巡演起跑。（Joi Music / 淳萃文化提供）蔡淳佳巡演起跑。（Joi Music / 淳萃文化提供）

正式演出結束後，蔡淳佳沒急著下台，乖乖站在舞台前陪大家拍照近半小時，歌迷被安排到舞台前一米欄，她則在台上像轉盤一樣四面揮手、鞠躬、比愛心、聊天、點名，完全是寵粉狂魔。台北站即將在12/13於Legacy TERA登場，購票洽「udn售票網」 。

