尹啟相拍戲驚覺「我還能打」 《UDT特攻隊》爆笑幕後曝光

李正河（左起）、陳善圭、尹啟相、金芝賢、高圭弼出席《UDT：我們社區特攻隊》記者會。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國動作喜劇《UDT：我們社區特攻隊》描述一群個性背景不同，且分別從各類特種部隊退役的成員，因緣際會下在同一個社區過著普通老百姓的生活，他們為了保護家人、鄰里開始聯手作戰，展開一系列痛快又刺激的故事。

《UDT：我們社區特攻隊》尹啟相。（friDay影音提供）

尹啟相這次飾演特種部隊出身的保險調查員，他在介紹角色時表示：「我本來就有在想，希望能趁還不算太晚之前再挑戰一次動作戲，所以機會來了我便決定出演。這是一個雙面的角色，當他陷入危機時就會展現出與平時不同的真實面目，這點讓我覺得很有魅力。」

請繼續往下閱讀...

既然是為了滿足渴望才選擇的作品，尹啟相透露：「動作戲相當多，尤其在第2集裡我有一場特別下了功夫的動作戲，在完成那場戲之後，讓我覺得自己還算是可以演動作戲的年紀。」一番幽默發言引發台下笑聲。

《UDT：我們社區特攻隊》陳善圭。（friDay影音提供）

在劇中擔任社區青年會長並經營五金行與文具店的陳善圭則表示：「這次我想營造比自己原本的善良形象更『硬漢』的氛圍，特地黏上了原本長不出來的鬍子，也畫了一些鬍子，我想描繪的是那種好像真的在一般社區裡會有的人，會讓人覺得『因為有他在，所以我住在這裡很安全』的角色。」並不忘搞笑地說：「我們社區也有自主巡守隊，因為有他們的巡邏我才得以安全行動，為了他們我以後會認真做好垃圾分類。」

兩人相隔8年再次合作，尹啟相表示：「這次能展現出更強大的化學反應，我們的默契比以前更好。我平時就常跟善圭哥打鬧開玩笑，那些樣貌也都如實反映在這次的作品裡，因此有時候連我們自己都分不清到底是在玩還是在演戲。」

陳善圭回應道：「我們就像『小香腸年糕串』（韓國常見的小吃：소떡소떡）一樣，雖然長相不同看似不怎麼搭，但咬上一口就融為一體，是那種路過休息站時吃到會很開心的化學反應。」接著他還笑著補充：「若要說不同之處，8年前他是老大我是手下，但現在我是青年會長，兩人立場是平等的。」再度引發全場爆笑。

《UDT：我們社區特攻隊》每週一、二晚間在friDay影音與韓國同步更新。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法