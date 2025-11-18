自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

尹啟相拍戲驚覺「我還能打」 《UDT特攻隊》爆笑幕後曝光

李正河（左起）、陳善圭、尹啟相、金芝賢、高圭弼出席《UDT：我們社區特攻隊》記者會。（friDay影音提供）李正河（左起）、陳善圭、尹啟相、金芝賢、高圭弼出席《UDT：我們社區特攻隊》記者會。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國動作喜劇《UDT：我們社區特攻隊》描述一群個性背景不同，且分別從各類特種部隊退役的成員，因緣際會下在同一個社區過著普通老百姓的生活，他們為了保護家人、鄰里開始聯手作戰，展開一系列痛快又刺激的故事。

《UDT：我們社區特攻隊》尹啟相。（friDay影音提供）《UDT：我們社區特攻隊》尹啟相。（friDay影音提供）

尹啟相這次飾演特種部隊出身的保險調查員，他在介紹角色時表示：「我本來就有在想，希望能趁還不算太晚之前再挑戰一次動作戲，所以機會來了我便決定出演。這是一個雙面的角色，當他陷入危機時就會展現出與平時不同的真實面目，這點讓我覺得很有魅力。」

既然是為了滿足渴望才選擇的作品，尹啟相透露：「動作戲相當多，尤其在第2集裡我有一場特別下了功夫的動作戲，在完成那場戲之後，讓我覺得自己還算是可以演動作戲的年紀。」一番幽默發言引發台下笑聲。

《UDT：我們社區特攻隊》陳善圭。（friDay影音提供）《UDT：我們社區特攻隊》陳善圭。（friDay影音提供）

在劇中擔任社區青年會長並經營五金行與文具店的陳善圭則表示：「這次我想營造比自己原本的善良形象更『硬漢』的氛圍，特地黏上了原本長不出來的鬍子，也畫了一些鬍子，我想描繪的是那種好像真的在一般社區裡會有的人，會讓人覺得『因為有他在，所以我住在這裡很安全』的角色。」並不忘搞笑地說：「我們社區也有自主巡守隊，因為有他們的巡邏我才得以安全行動，為了他們我以後會認真做好垃圾分類。」

兩人相隔8年再次合作，尹啟相表示：「這次能展現出更強大的化學反應，我們的默契比以前更好。我平時就常跟善圭哥打鬧開玩笑，那些樣貌也都如實反映在這次的作品裡，因此有時候連我們自己都分不清到底是在玩還是在演戲。」

陳善圭回應道：「我們就像『小香腸年糕串』（韓國常見的小吃：소떡소떡）一樣，雖然長相不同看似不怎麼搭，但咬上一口就融為一體，是那種路過休息站時吃到會很開心的化學反應。」接著他還笑著補充：「若要說不同之處，8年前他是老大我是手下，但現在我是青年會長，兩人立場是平等的。」再度引發全場爆笑。

《UDT：我們社區特攻隊》每週一、二晚間在friDay影音與韓國同步更新。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中