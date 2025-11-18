台片《失樂園》登A級影展！范少勳首登黑毯「興奮到忘記0度低溫」

《失樂園》導演蔡銀娟（右二）與演員范少勳（左一）在塔林黑夜影展走黑毯，與影展方合照。（冬候鳥電影 、文策院提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《失樂園》聚焦育幼院議題及兒少犯罪，該片昨（17）在歐洲愛沙尼亞塔林黑夜國際影展世界首映。導演蔡銀娟、演員范少勳與歐洲觀眾相見歡，更首次體驗北歐寒冷天氣，體感只有0度的黑地毯，兩人都嗨喊「興奮到忘記冷了」。

塔林是歐洲國家愛沙尼亞的首都，塔林黑夜影展是國際電影製片人協會（FIAPF）認證的A類影展；由於以往的影展都是紅毯，但塔林黑夜影展卻走「黑毯」，讓導演蔡銀娟感到相當特別。導演也特別受邀當地的電視台接受訪談，以在地化的方式介紹電影給在地的觀眾。

范少勳首度飛歐洲出席《失樂園》國際首映。（冬候鳥電影 、文策院提供）

范少勳則興奮表示，「這是我第一次在歐洲，感覺很新鮮，最大的感受就是超冷，早上梳化的時候看到下雪，這也是我第一次看到下雪，這裡建築物的風格讓我感覺很像在童話故事裡面，還是給愛沙尼亞的梳化老師梳化，都是很棒的體驗。」

關於首度參與海外放映，他笑說，「這是我許願已久的，參與世界首映，去更多不同的地方看看，希望有更多人看到這個電影，更多人注意到這個議題。」

聊及在愛沙尼亞的體驗，范少勳搞笑說，「沒想到可以在這裡吃到水餃，還可以搭配優格，回台灣可以試試看這樣的搭配，看會不會有塔林的味道。」表示很喜歡在地的古蹟，「進到那些很像城堡或是教堂，都會很想去摸摸他們的石材，會一直聽到鐘聲，有種穿越歷史的感覺，提醒我趕快回家，不然會像灰姑娘。」

跟著歐洲觀眾一起看首映的范少勳，坦言自己和歐洲觀眾一樣，對於電影中孩子們要經歷的事件很關心，「光打開眼界，注視這樣的議題，就是很大的一步。」

《失樂園》於11月在愛沙尼亞世界首映，2026年在台灣正式上映。

