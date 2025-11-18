喜迎「帶偏財的低調貴人」 4星座農曆年前財運UP

農曆年前財運即將翻轉。（資料照，記者劉曉欣攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆年前財運即將翻轉的4星座出爐！塔羅老師家艾菲爾今（18）在臉書粉專分享，11月18日水星與冥王星形成六分相，4星座有機會在農曆新年前遇見能帶來偏財運的低調貴人。艾菲爾老師分析，水星與冥王星六分相的能量配合月亮進入天蠍座，形成一股能照亮暗處、揭開隱藏機會的直覺之光。這段期間，許多人可能會發現原本無解的問題突然有人伸手協助，或是忽然看清某項投資、人脈或機會的真正價值。艾菲爾強調，「越能靜下來、深入思考的人，就越容易被低調但關鍵的貴人點醒。」

♡摩羯座

對於摩羯座而言，財運呈現「越冷越旺」的特性。艾菲爾指出，摩羯座在低潮或壓力中反而更容易遇到關鍵人物，「像是在你焦頭爛額時，某位經驗老道的前輩一句話就幫你確認方向」。這些貴人多為默默觀察、欣賞摩羯長期累積專業的人，會在最需要時伸出援手，甚至帶來「危機轉機」的機會。

♡天蠍座

天蠍座的偏財運則完全依靠「直覺與深度連結」爆發。隨著月亮進入天蠍本命能量場，天蠍座的感知變得異常敏銳，「能在別人沒察覺前就知道該選哪條路」。艾菲爾描述，天蠍座的貴人多半低調不張揚但極具專業，可能是神秘客戶、網路上偶遇的高手，或外表平凡卻智慧非凡的前輩。

♡處女座

處女座的財運特點則是「努力被看見」。艾菲爾表示，處女座過去默默做事、不說話的努力，在這段期間可能突然被權威人士或資深投資人注意到，「你的貴人特質很明確：務實、精准、有資源，而且只願意投資真正努力的人」。處女座可能因此獲得合作機會、被推薦案子，甚至在農曆年前收到意外獎金或額外收入。

♡雙魚座

艾菲爾形容雙魚座的財運如同「第六感指路」。水星冥王星六分相讓雙魚座看似「想太多」的直覺，變成最準確的指南，「你會不自覺被某個投資主題吸引、突然想聯絡某個人，而這些感覺都不是巧合」。雙魚座的貴人多為「突然出現的靈感型人脈」，提供的不是直接金錢，而是方向、觀點與先機。

