自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

喜迎「帶偏財的低調貴人」 4星座農曆年前財運UP

農曆年前財運即將翻轉。（資料照，記者劉曉欣攝）農曆年前財運即將翻轉。（資料照，記者劉曉欣攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆年前財運即將翻轉的4星座出爐！塔羅老師家艾菲爾今（18）在臉書粉專分享，11月18日水星與冥王星形成六分相，4星座有機會在農曆新年前遇見能帶來偏財運的低調貴人。艾菲爾老師分析，水星與冥王星六分相的能量配合月亮進入天蠍座，形成一股能照亮暗處、揭開隱藏機會的直覺之光。這段期間，許多人可能會發現原本無解的問題突然有人伸手協助，或是忽然看清某項投資、人脈或機會的真正價值。艾菲爾強調，「越能靜下來、深入思考的人，就越容易被低調但關鍵的貴人點醒。」

♡摩羯座

對於摩羯座而言，財運呈現「越冷越旺」的特性。艾菲爾指出，摩羯座在低潮或壓力中反而更容易遇到關鍵人物，「像是在你焦頭爛額時，某位經驗老道的前輩一句話就幫你確認方向」。這些貴人多為默默觀察、欣賞摩羯長期累積專業的人，會在最需要時伸出援手，甚至帶來「危機轉機」的機會。

♡天蠍座

天蠍座的偏財運則完全依靠「直覺與深度連結」爆發。隨著月亮進入天蠍本命能量場，天蠍座的感知變得異常敏銳，「能在別人沒察覺前就知道該選哪條路」。艾菲爾描述，天蠍座的貴人多半低調不張揚但極具專業，可能是神秘客戶、網路上偶遇的高手，或外表平凡卻智慧非凡的前輩。

♡處女座

處女座的財運特點則是「努力被看見」。艾菲爾表示，處女座過去默默做事、不說話的努力，在這段期間可能突然被權威人士或資深投資人注意到，「你的貴人特質很明確：務實、精准、有資源，而且只願意投資真正努力的人」。處女座可能因此獲得合作機會、被推薦案子，甚至在農曆年前收到意外獎金或額外收入。

♡雙魚座

艾菲爾形容雙魚座的財運如同「第六感指路」。水星冥王星六分相讓雙魚座看似「想太多」的直覺，變成最準確的指南，「你會不自覺被某個投資主題吸引、突然想聯絡某個人，而這些感覺都不是巧合」。雙魚座的貴人多為「突然出現的靈感型人脈」，提供的不是直接金錢，而是方向、觀點與先機。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中