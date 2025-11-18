閻奕格、劉軒蓁現身又獻唱 展現如《魔法壞女巫》堅定友情

閻奕格、劉軒蓁出席《魔法壞女巫：第二部》華麗首映派對。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕環球影業年度奇幻鉅作《魔法壞女巫：第二部》今（18）日在大巨蛋秀泰影城舉辦華麗首映派對舉辦，率性女聲閻奕格與創作美聲劉軒蓁盛裝出席，對於要搶先看電影都相當期待。

閻奕格直說受邀出席相當興奮，更透露去年去紐約，買的第一個百老匯的票就是《魔法壞女巫》的音樂劇，她也非常喜歡第一部電影，「所以非常期待看第二部！」更對第一部辛西婭艾利沃飾演的艾法芭和亞莉安娜格琳達共舞的戲印象深刻。

請繼續往下閱讀...

閻奕格、劉軒蓁出席《魔法壞女巫：第二部》華麗首映派對。（記者王文麟攝）

兩人今天也在現場合唱第一部中的金曲《Defying Gravity》，直說為此兩三週前有再練習，「主要以電影版的為主，有不一樣的編排」，忍不住直呼「整首歌都很難唱！」

閻奕格、劉軒蓁出席《魔法壞女巫：第二部》華麗首映派對。（記者王文麟攝）

片中一大主題就是艾法芭和格琳達的友誼，閻奕格回憶中學時曾為朋友放棄了唱片合約，「當時朋友希望我先不要出道，多一點時間學習」，一旁劉軒蓁也感性表示，「其實有時候朋友需要的是陪伴，可以用本身經歷開導朋友、用時間跟友情陪伴走出來。」

提到如果遇到突發事件，劉軒蓁不假思索對閻奕格說「我一定會保護妳的！」閻奕格也回應「我們一定會保護對方！」展現出宛如片中兩位主角堅定的友情。

《魔法壞女巫：第二部》將迎來震撼人心、感人肺腑的最終章。（UIP提供）

《魔法壞女巫：第二部》將於明（19）日在台上映，片商也於美麗華大直1樓海景大道打造期間限定「電影主題裝置區」，自11月17日至12月4日限時登場，邀請民眾走進奧茲國世界，親身體驗艾法芭與格琳達之間最動人的友情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法