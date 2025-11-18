超仙女歌手英國返台拋好消息 洪安妮自爆「超廢」

洪安妮宣布2026首攻Legacy TERA里程碑。（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕擁有仙氣嗓音的創作歌手洪安妮今（18）發布全新單曲《無大志》，同時宣布重大里程碑：將於 2026年1月31日首度挑戰千人場館Legacy TERA舉辦全新專場《a piece of peace》。她曾成功完售Legacy Taipei，並將歌聲帶到倫敦 The Social、巡迴英國與維也納。這次回台直接「升級」挑戰TERA，洪安妮笑稱，最大的原因是希望讓歌迷們「舒服坐著看演出，體驗升級！」

洪安妮全新單曲《無大志》以充滿自嘲的「無大志哲學」寫下她最真實的心境。她坦言，有陣子陷入週期性的自我懷疑情緒裡，將內心的OS寫下後覺得好笑：「因為聽起來真的太廢了！」歌詞裡「我一生無大志，只想一直休息」既赤裸又貼近當代人心聲。她原本擔心這種「毫無野心」的主題會不會被貼上標籤，但最後決定誠實對自己，也對歌迷誠實。「那時候的我真的不想努力、不想競賽、不想證明什麼，只是需要休息。歌曲就是忠實記錄那個狀態。」

洪安妮新單曲《無大志》正式上線。（Legacy提供）

這次專場《a piece of peace》同名於她即將在2026年1月發行的新專輯，這張全新作品亦是她在英國完成製作與創作，作品核心圍繞「尋找平靜、允許自己休息、知道自己值得被愛」。她希望透過演出傳達：「不需要時刻強大、不需要一直前進、不需要證明什麼，只需要在這晚把注意力還給自己。」為此也準備了多項「當日限定驚喜」，她將首次公開演唱新專輯歌曲外，並透露編制將會與專輯版本有所不同，呈現出Legacy TERA專場獨有的限定版本。

至於首次站上千人場地是否緊張？她坦言很有感：「其實有點怕啦，比以前大很多。」但她加碼喊話：「但我最想的就是讓大家都能好好坐下來聽歌，我們一起挑戰把TERA坐滿吧，一起完成新的里程碑！」

