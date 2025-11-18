自由電子報
娛樂 最新消息

Ella返鄉了！屏東飆唱大咖歌王 同場還有朱海君

Ella。（屏東縣政府客家事務處提供）Ella。（屏東縣政府客家事務處提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后羅文裕將攜手Ella、蕭煌奇、許富凱、理想混蛋、Ozone、朱海君等重量級卡司，齊聚屏東「2025 狂客音樂祭」開唱。身為屏東女兒的 Ella 難得返鄉演出，笑稱姊姊已經組好親友團準備到場應援。

Ella將帶來長達30分鐘的演出，除了演唱自己的歌曲，也會獻唱多首經典華語歌。難得站上家鄉舞台，她透露連姊姊都組好親友團準備力挺。

羅文裕。（屏東縣政府客家事務處提供）羅文裕。（屏東縣政府客家事務處提供）

Ella預告驚喜彩蛋，將與羅文裕合唱客家歌曲，她笑說：「這次演出比較特別的是，我會講滿多客家話，親切問候現場的鄉親朋友，但粉絲們可能會聽不太懂，不過沒關係，我會在旁邊翻譯給大家聽。」

談到當地客家美食，Ella推薦大家一定要吃客家粄條，「油蔥香加上食材純粹的味道，就是我記憶中的美好滋味。」

「2025 狂客音樂祭」將於11月22、23日在屏東縣內埔六堆紀念公園登場。負責策展的羅文裕表示，很開心再次接下重任，去年首度舉辦就吸引四萬人朝聖，今年期許能讓參與人數再倍增同歡。

