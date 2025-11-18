自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

姊弟銀幕同框零互動 葛宸羽慘遭踩頭 葛兆恩打戲爆發力強

葛宸羽、葛兆恩姊弟難得在電影中同框。（記者潘少棠攝）葛宸羽、葛兆恩姊弟難得在電影中同框。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕葛宸羽、葛兆恩姊弟難得在電影中同框，兩人演出馬來西亞導演周學立的新片《解碼》，分飾空姐和李興文的兒子；葛宸羽笑說：「我們在戲裡根本沒講到幾句話，反而是一旁看弟弟演出，看到他打戲爆發時，覺得超震撼！」

《解碼》今晚在美麗華影城舉辦千人首映，電影聚焦人性貪婪、偽善等主題，葛兆恩是被摧殘的人物之一，打戲多，他形容：「打戲像跳舞，但要跳到死的那種。」

葛宸羽、葛兆恩姊弟難得在電影中同框。（記者潘少棠攝）葛宸羽、葛兆恩姊弟難得在電影中同框。（記者潘少棠攝）

片中葛兆恩不只有打戲，還有情感豐沛的落淚戲，他自爆是靠李興文「慈父般」的建議逼出眼淚，「興文哥叫我『放輕鬆，不要想太多』，眼淚自然流下來。」

飾演空姐的葛宸羽自曝角色與本人個性差太多，「只要太多就會假。」為演出自然，她回家狂補類似角色片段。其中最驚險的是拍戲時一度被踩頭，「我真的『啊！』了一聲，幸好後來沒事。」

謝佳見在片中是外型亮眼、從「白帥曬到變黑」的座艙長。（記者潘少棠攝）謝佳見在片中是外型亮眼、從「白帥曬到變黑」的座艙長。（記者潘少棠攝）

謝佳見在片中是外型亮眼、從「白帥曬到變黑」的座艙長，看似不食人間煙火，卻要迎戰一連串高難度受虐戲；他感謝導演給予極大表演空間，「我百分之百投入，不管好壞都希望能分享給觀眾。」

等待13年再度站上大銀幕的他，坦言今晚特別緊張，甚至想知道觀眾究竟哪裡會笑、哪裡會哭，「緊張到手心狂冒汗」。

此外，片中還集結鄭平君、唐從聖、李興文等戲骨演出，鄭平君透露自己拍一輩子打戲，連彈簧床翻身都自己來；尤其他遭李興文甩巴掌的「真打」也成全不少名場面。《解碼》21日在台上映，12月4日在馬來西亞上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中