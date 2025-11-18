香港樂團RubberBand超愛台灣 難忘15年前「包機」來台激動噴淚

RubberBand上週末舉辦「A NIGHT IN TAIPEI」音樂會。（光尚娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港人氣樂隊RubberBand 11／16晚間在台北舉辦「A NIGHT IN TAIPEI」世界巡演，包括6號、阿偉、阿正、泥鯭，樂團以四人完整陣容登場，音樂會上特別分享對台北一直有特別的情感，「這裡有很多朋友，每次來都像回到一個認識很久的地方，總有人熱情相迎，這座城市真的很溫柔。」

相隔兩年站上台北舞台 ，主唱6號分享第一次登台激動落淚回憶。（光尚娛樂提供）

主唱6號感性回顧與台北的緣分，提到自己第一次踏上台北舞台是在2010年的冬天，「那時候幾乎包了一架飛機，全是香港玩樂團的人，很多如今要好的朋友就是那時認識的。」表示心情仍像當年那樣激動，「那是我第一次在台北唱歌，也是第一次來旅遊。當時唱到最後忍不住落淚，因為我從小聽很多台北的音樂長大，終於能在滋養我的地方唱歌給大家聽。」他緊接著說：「十五年過去，我們仍然在這裡，一樣四個人，一樣想把最真誠的音樂唱給台北聽。」

相隔兩年再次站上台北的舞台，6號一開場便開心表示：「很開心終於回到台北！我的中文程度有限，不過我真的很有誠意想跟大家多聊一點。真的非常感謝你們，也包括從香港專程來的朋友！」除了演出，成員們此行也抽空品嚐美食，泥鯭、阿正與阿偉相約享用燒肉，6號則與太太前往通化街品嚐牛肉麵。

RubberBand演出驚喜串連盧廣仲及陳綺貞的作品。（光尚娛樂提供）

為了台北觀眾，這次歌單中，RubberBand安排了一段向台北致敬的橋段。在演出《一早地下鐵》前，令人耳熟的聲音響起，原來是取樣自台北捷運進站的聲音，更在節目中，將盧廣仲的《早安晨之美》與陳綺貞《旅行的意義》以巧思結合到作品中。

6號提到從小就深受華語音樂的影響，更對優客李林特別有情感：「林志炫的聲音真的很好聽，他們寫城市的歌也讓我印象深刻。」被問到未來期待合作的音樂人時，他們表示：「太多了！從李宗盛、陶喆到落日飛車、 Yellow黃宣、林宥嘉等，每一位都有讓人想一起創作的能量。」

RubberBand驚喜宣布將於2026年展開北美巡演 。（光尚娛樂提供）

RubberBand亦於當晚宣布即將展開北美巡演，將於2026年的1月17日前往舊金山Fox Theatre、1月20日登上溫哥華Vogue Theatre、1月23日於多倫多Queen Elizabeth Theatre演出，並在1月25日於紐約Oceana Theater壓軸登場。

