（影）「反骨男孩」最後一名成員畢業 酷炫證實：全員解約

「反骨男孩」少安正式宣布畢業。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「反骨男孩」成員少安昨（17）日宣布離開反骨男孩，老闆酷炫也在頻道上傳影片證實「全員解約」，並希望大家能夠各自安好。

少安非常感性的在社群發文，「我正式結束了這趟10年的反骨旅程了」，鮮少露出感性面的他，也記錄這10年的過程。少安表示，自己10歲的時候就加入了反骨大家庭，進而愛上表演、愛上跳舞、愛上拍片。國中時期少安一度差點誤入歧途，因為酷炫他才沒有變成一個離經叛道的人，少安回憶當初反骨頻道訂閱才14萬，很多事情就像昨天才發生，轉瞬10年已過，現在已經20歲的少安，走過歡笑與淚水，對他來說彌足珍貴。

請繼續往下閱讀...

少安難得感性發言。（翻攝自IG）

少安打趣：「在這裡我學會了用相機器材拍攝、用premiere剪輯，還有很沒意義的火山矽肺症英文單字！」他說：以後的我也不是反骨的地精王了，就算書念不好，自己學會了一技之長，更懷念一起跳舞的時光。正式宣布從反骨男孩畢業。

酷炫也在頻道發片證實此事，酷炫說：「大家各自面對自己的人生，恢復自由之身」目前公司跟所有藝人都解除合約，希望藝人們各自安好，也強調不代表大家之後不會一起拍片。

在 Instagram 查看這則貼文 少安（@shaoanzha0210）分享的貼文

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法