自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）「反骨男孩」最後一名成員畢業 酷炫證實：全員解約

「反骨男孩」少安正式宣布畢業。（翻攝自IG）「反骨男孩」少安正式宣布畢業。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「反骨男孩」成員少安昨（17）日宣布離開反骨男孩，老闆酷炫也在頻道上傳影片證實「全員解約」，並希望大家能夠各自安好。

少安非常感性的在社群發文，「我正式結束了這趟10年的反骨旅程了」，鮮少露出感性面的他，也記錄這10年的過程。少安表示，自己10歲的時候就加入了反骨大家庭，進而愛上表演、愛上跳舞、愛上拍片。國中時期少安一度差點誤入歧途，因為酷炫他才沒有變成一個離經叛道的人，少安回憶當初反骨頻道訂閱才14萬，很多事情就像昨天才發生，轉瞬10年已過，現在已經20歲的少安，走過歡笑與淚水，對他來說彌足珍貴。

少安難得感性發言。（翻攝自IG）少安難得感性發言。（翻攝自IG）

少安打趣：「在這裡我學會了用相機器材拍攝、用premiere剪輯，還有很沒意義的火山矽肺症英文單字！」他說：以後的我也不是反骨的地精王了，就算書念不好，自己學會了一技之長，更懷念一起跳舞的時光。正式宣布從反骨男孩畢業。

酷炫也在頻道發片證實此事，酷炫說：「大家各自面對自己的人生，恢復自由之身」目前公司跟所有藝人都解除合約，希望藝人們各自安好，也強調不代表大家之後不會一起拍片。

在 Instagram 查看這則貼文

少安（@shaoanzha0210）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中