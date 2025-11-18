超正校花見義勇為反成霸凌目標 揭半年噩夢：抽屜放蟑螂、用籃球砸

林毓家、許莉廷和許乃涵等人今出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林毓家、許莉廷和許乃涵等人今出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會，劇中描述校園霸凌，林毓家國三就參與《原子少年》甄選，高中沈浸在跳舞，雖沒正面迎擊校園暴力，但他自認上過電視，很難交到真心朋友；而劇中飾演校花的趙妮綺是張鈞甯旗下藝人，她國小看到男生霸凌特教班同學，跳出制止，反倒讓這群人轉移焦點，自己成了被霸凌的受害者，那半年是段令她不想回想起的時光。

她提到當時經歷關廁所、被水桶潑水、挨揍、用籃球砸、抽屜放蟑螂等各種霸凌手段，遇到的老師也沒有制止同學種種霸凌行為，直到她爸媽請教育局溝通，才能換老師，但她也因此從外向個性轉為內向，直到後來透過表演才重新找回自信。

25歲的她大學在韓國漢陽大學念表演系，曾和裴斗娜一起上課，系上也有金所炫等名人，當時她曾和車銀優的經紀公司談過，但因為韓國的經紀公司大多想找女團團員，她其實私心想當演員，加上疫情關係決定返台，她笑說媽媽喜歡張鈞甯，就主動寄履歷給張鈞甯的經紀公司。

而許乃涵回憶自己校園生活，自招「就是怪人」，不想依循群體意志，她說當時總想：「我為什麼要跟妳們一群女生一起上廁所、成群結隊？」坦言自己很孤僻，只是看起來就是個「狠人」，所以沒人敢霸凌她。

劇中許乃涵化濃妝、穿著大膽，試裝時也說服導演換掉普通衣服，她還反問導演：「我好像穿得太多了？不裸露一點不能說服觀眾。」但劇中女兒許莉廷看了卻說「這衣服我沒辦法穿」，許乃涵則開玩笑回：「要敬業！」公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》將於本週日（11／23）晚間10時公視頻道播出，並上架公視+平台。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

