新世代男子團體NEXZ台北開唱 小粉紅玻璃心碎罵偶像去死

中國粉絲因無法來台參加偶像演唱會，憤而在官方帳號留言區留下去死、脫粉等情緒化用詞。（圖擷取自@NEXZ_official社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本新世代男子團體NEXZ在官方「X」公布，即將於2026年1月3日在台大體育館舉行首場台北演唱，消息一出，台灣粉絲很驚喜，留言希望能搶到，然而中國粉絲卻因無法參與，憤而留下：去死、脫粉、有病等字眼。

近日因日本首相高市早苗的「台灣有事」論，讓中國呼籲公民暫時避免前往日本旅行，波及近期上映日本電影《工作細胞》、《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》宣布暫緩上映，連日本男團「JO1」原定28日在廣州舉行Fan Party，昨（17日）公告因「不可抗力的影響」取消。

據傳中國官方不發放《大陸居民往來台灣通行證》（大通證），導致無法來台灣的中國粉絲怒氣沖沖，「你知不知道我們中國大陸的妹子根本去不了台北」、「俺們大陸妹惹誰了」、「宣港澳啊」、「那以後是不是不需要大陸妹子給你們花錢了」、「你去死吧，我們大陸粉絲怎麼辦」、「大哥你是真的不怕，本來就那麼點中粉，再有脫粉的，就更沒粉絲了，這波騷操作看不懂」、「你能去死嗎？大陸粉絲去不了啊」。

台灣網友則是笑看這件事，摩拳擦掌等待搶票，「怎麼不敢去問自己政府為什麼要限韓令？只敢在偶像團體官推下罵人家去死」、「留言太精彩了，某些人心碎，來台灣多好，盤子多」、「福利超好的！希望我能買到票」、「他們沒辦法出國怎麼不先找找自己國家的原因啊，傻眼」、「中國人不能來台北是NEXZ還是JYPE的問題嗎？怎麼不去跟習近平講呢？」、「看到她們不能來台覺得，好爽啊」、「去不了就要愛豆去死，太有素質啦」。

你去死吧 我们大陆粉丝怎么办 — RIRIRI0609 （@kasumi1839） November 18, 2025

