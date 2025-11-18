高市早苗「台灣有事」引中國崩潰 片商買斷版權虧慘

《鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲》目前稱霸中國票房週榜。（資料照，木棉花提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本首相高市早苗談及「台灣有事」日本不排除出動自衛隊言論，引發中國強烈反彈，連帶日本電影也受到影響，14日在中國上映的《鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲》目前以3.81億人民幣（約新台幣16.4億元）稱霸中國票房週榜，但傳出《鬼滅》可能在11月20日放映權限到期後，暫停於中國放映。原本準備上檔的《工作細胞》、《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》都確定撤檔。後續其他日本電影暫停送審或過審流程，由於中國片商引進日本電影大多採用「買斷版權」做法，再透過中國票房收入由片商與電影院分帳，電影無法上映，也就代表買斷版權的中國片商虧大了。

根據《央視新聞》報導，動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章猗窩座再襲》上映3天後票房已呈現下滑，目前為上映第5天票房預計跌落至2000萬人民幣左右（約新台幣8774.3萬元），更表示這是中國觀眾對日本電影的反抗。

事實上，《鬼滅之刃》14日在中國上映後，首週末的票房就高達3.73億元（約新台幣16億3642萬元），刷新日本電影在中國首週末票房紀錄；17日票房雖有下滑，也在2539萬元（約新台幣1億1139萬元），基本上總票房預測基本面未受動搖。

且傳出《鬼滅之刃》可能提前下檔之後，不少中國網友在微博留言：「千萬不要撤，我還沒看啊」，更有人不斷瘋喊要趕緊去二刷、三刷。已經買下版權的片商也只能把眼淚往肚裡吞，這錢虧大了。

